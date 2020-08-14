Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين: برنامج الأغذية العالمي يشيد بدور الجزائر "الكبير"

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 19:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين: برنامج الأغذية العالمي يشيد بدور الجزائر &quot;الكبير&quot;

روما - أشاد برنامج الأغذية العالمي بدور الجزائر"الكبير" في توفير الظروف الجيدة وتقديم كل التسهيلات الضرورية لتقديم ونقل وتوزيع المساعدات الانسانية للاجئين الصحراويين, حسبما جاء في بيان للمنظمة الأممية.

وأوضح البيان, الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الجمعة, أن برنامج الأغذية العالمي أكد - في رده على ثلاث مذكرات لسفير المغرب لدى وكالات الأمم المتحدة بروما - "إن الحكومة الجزائرية, البلد المضيف للاجئين الصحراويين, تساهم بشكل كبير في هذا العمل الانساني من خلال تسهيل عمليات التخليص الجمركي في الموانئ ونقل الإمدادات نحو المخيمات".

وأوضح برنامج الاغذية العالمي أنه "يجري بشكل منتظم مع المكتب الأوروبي للمساعدات الإنسانية مراجعة دقيقة للاعانات التي توجه إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين عبر الجزائر"، مشيرا إلى أن "عملية المراجعة لسنة 2019 كانت نتائجها جد مرضية".

كما جدد التأكيد على "الالتزام الذي تم التعهد به في الدورة السنوية لمجلس الإدارة في يونيو 2019 والمذكرة الشفوية المؤرخة 14 مايو 2020، فيما يخص استمرار توفير المساعدة الإنسانية للاجئين الصحراويين وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون من نقص في الأمن الغذائي وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية".

اقرأ أيضا :      طالب عمر يثمن دعم الجزائر والطبقة السياسية للقضية الصحراوية

وأوضح البرنامج أن "تقييم نسبة الاحتياجات والمساعدات الغذائية للاجئين الصحراويين يأتي بناء على منهجية تقييم موضوعية تجري بالتعاون مع الوكالات الإنسانية الأخرى العاملة في المخيمات، كما جرى مؤخرا خلال ظهور جائحة كورونا".

من جهتها، أكدت المفوضية الاوروبية أن المساعدات المقدمة للاجئين الصحراويين نفذت في "ظروف جيدة" وأبرزت في تقرير إلى البرلمان الاوروبي حول المساعدات الانسانية الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي صدر الاثنين الماضي, أن المساعدات الاوروبية المقدمة للشعب الصحراوي "مهمة وحققت نتائج مشجعة بخصوص توفير الاغذية ومعالجة سوء التغذية".

وأكد التقرير أن الاعانات الانسانية المقدمة من طرف الاتحاد الاوروبي "ساهمت في توفير الغذاء ومعالجة سوء التغذية المتزايد بين الأطفال والنساء بمخيمات اللاجئين الصحراويين وتوفير المياه الصالحة للشرب، كما وفرت ما نسبته 80 بالمائة من الادوية الاساسية وغيرها من اعانات إعادة تهيئة البنى التحتية لعدد من المرافق الاجتماعية".

آخر تعديل على الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 20:28
كلـمات مفتـاحيــة :
مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين: برنامج الأغذية العالمي يشيد بدور الجزائر "الكبير"
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 19:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.14

مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين: برنامج الأغذية العالمي يشيد بدور الجزائر "الكبير"

20.08.14

أمن ولاية الجزائر: تسخير قرابة 100 شرطي وفرق الدراجات عبر الشواطئ المرخصة

20.08.14

ردود فعل منددة باتفاق "التطبيع" بين الامارات وإسرائيل معتبرة إياه بالأمر "الخطير"

20.08.14

كورونا : 477 إصابة جديدة, 304 حالة شفاء و10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.08.14

تربص الاتحاد العربي للدراجات لمدربي السباقات على الطريق: نجاح الجزائريين علاب وعلوي…

20.08.14

لقاء خلال الأسبوع المقبل مع ممثلين عن متقاعدي الجيش والجرحى والمعطوبين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.10

تجارة: رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

20.08.10

الممثل الفكاهي بشير بن محمد، روحه المرحة وعفويته في الأداء سر نجوميته

20.08.11

فيلمان جزائريان في منافسة الدورة الافتتاحية لمهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن

20.08.10

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين

20.08.10

ورشة اصلاح سوق الفن: العمل على تأسيس سوق فني حقيقي

20.08.11

التنقيب على النفط يصعد من حدة التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط