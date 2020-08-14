عباس يدعو لاجتماع فلسطيني عاجل لبحث "الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي"

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا), أن الاجتماع المقرر عقده في مقر الرئاسة بمدينة رام الله سيعقبه بيان حول الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي".

حماس "تدين" و "ترفض" اتفاق التطبيع بين الامارات و الكيان الاسرائيلي

وفي أول تعقيب فلسطيني, انتقدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, حنان عشراوي "الاتفاق الموقع بين سلطات الاحتلال الاسرائيلي والإمارات برعاية أمريكية."

و أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الخميس "ادانتها" و "رفضها" اتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات العربية المتحدة و الكيان الاسرائيلي معتبرة إياه "خطيرا".

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، للصحفيين في غزة، إن "الاتفاق الأمريكي-الإسرائيلي-الإماراتي خطير، وبمثابة مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني".

وأدان برهوم كافة أشكال "التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي"، معتبرا إياها "طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية المستفيد منها الاحتلال وستشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وطالب المتحدث باسم حماس، الأمة العربية بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وليس التطبيع مع الاحتلال و تجميل وجهه ودمجه في المنطقة.

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة و الكيان الاسرائيلي إلى اتفاق سلام تم التفاوض بشأنه برعاية الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي الى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين وفق ما أفادت في وقت سابق وسائل اعلام .