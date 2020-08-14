اتفاق التطبيع الاماراتي-الاسرائيلي: القيادة الفلسطينية تعتبر الاتفاق "خيانة للقضية الفلسطينية "

رام الله - أعلنت القيادة الفلسطينية مساء يوم الخميس، رفضها واستنكارها الشديدين لاتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات العربية المتحدة و الاحتلال الاسرائيلي معتبرة إياه "خيانة للقدس و الأقصى و القضية الفلسطينية " داعية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لادانته .

جاء ذلك في بيان تلاه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة عقب اجتماع عاجل دعا له الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله لبحث الاتفاق .

وقال أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية تعلن رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي المفاجئ حول تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات مقابل إدعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، وفي ظل إصرار إسرائيل على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وبالذات مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

وأكد البيان، رفض القيادة الفلسطينية لهذا الاتفاق باعتباره "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان "المشين".

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و اعتبر البيان، أن الخطوة "نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967".

وشدد، على رفض القيادة "مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض"، محذرا القيادة الأشقاء من "الرضوخ للضغوط الأمريكية والسير على خطى الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية".

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وأكدت القيادة الفلسطينية، أنه "لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه".

وشددت، على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا "الإعلان الثلاثي الغاشم".

ودعت القيادة الفلسطينية، إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان، مطالبة المجتمع الدولي بالتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية التي تشكل أساسا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن السلام لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة و الاحتلال الاسرائيلي فيوقت سابق اليوم الى اتفاق سلام تم التفاوض حول برعاية الولايات المتحدة من شانه ان يؤدي الى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين .