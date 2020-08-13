العثور على صاروخ إسرائيلي لم ينفجر داخل مدرسة غرب مدينة غزة

غزة- عثرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة يوم الخميس على صاروخ أطلقته طائرة اسرائيلية دون أن ينفجر داخل أسوار مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ غرب مدينة غزة.

وقال مصدر أمني فلسطيني, إن الأمن "عثر على صاروخ استطلاع لم ينفجر في مدرسة /الشاطئ/ الابتدائية غرب غزة , بعد قصف أهداف في القطاع فجرا , حيث حضر خبراء المتفجرات لتفكيك الصاروخ بعد تعطيل الدراسة في المدرسة".

من جهتها, أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعرض إحدى مدارسها في غرب مدينة غزة لأضرار جراء غارات إسرائيلية على المدينة فجر يوم الخميس.

وقال عدنان أبو حسنة -المستشار الإعلامي للأونروا-, "قد تم إغلاق المدرسة التي تعرضت لأضرار , ويبدو أن هناك شيئا لم ينفجر داخل المدرسة, ويتم حاليا حصر الأضرار ولن يسمح بعودة الطلاب إلا بعد أن يتم التأكد من سلامة المدرسة".

وأكد أنه "يتم حاليا استيضاح الحقائق , و بناء على التقرير سيتم إبلاغ كافة الأطراف ذات العلاقة والمطالبة بتحمل المسؤولية والمحاسبة".

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وكانت طائرات حربية ومدفعية الاحتلال , قد شنت فجر اليوم, سلسلة غارات على عدد من المواقع والأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة, وقصفت مدفعيته موقعا وسط القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية , بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعا غرب مدينة غزة, ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بمنازل الفلسطينيين , دون وقوع إصابات.

كما قصفت طائرة اسرائيلية بصاروخين أرضا زراعية شرق بلدة /بيت حانون/ شمال القطاع وأحدثت حفرة عميقة في المكان إضافة إلى قصف موقع بصاروخين شرق مدينة /رفح/ جنوب القطاع, ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وتضرر في الممتلكات.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة /دير البلح/ وسط القطاع, ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيه , وتضرر المنازل القريبة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها وانتهاكاتها لليوم الثاني على التوالي ضد أهالي قطاع غزة , عبر استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وإغلاق معبر /كرم أبو سالم/ , ومنع إدخال مواد البناء المحروقات وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة.