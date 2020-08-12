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منظمة الصحة العالمية:هناك تنسيق مستمر مع روسيا بشأن اللقاح المبتكر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 13:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرات
منظمة الصحة العالمية:هناك تنسيق مستمر مع روسيا بشأن اللقاح المبتكر

 موسكو - أعلنت منظمة الصحة العالمية, يوم الأربعاء, أنها تقوم بتنسيق الجهود مع السلطات الروسي وعلماءها بشأن اللقاح الروسي المبتكر مؤخرا واحتمال اعتماده من قبلها بعد الدراسات العلمية الإضافية عليه.

وفي تصريحات لوكالة انباء "سبوتنيك" الروسية قالت المنظمة "نحن على تواصل مستمر مع العلماء والأطباء الروس ونتطلع إلى التعاون وهناك فرصة جدية لدراسة هذا اللقاح المعلن مؤخرا وفي حال أثبت نجاحه فسيتم اعتماده ليكون مدخلا لإنقاذ الملايين من البشر".

وأشارت منظمة الصحة العالمية الى أن "اللقاح بحاجة لدراسات واختبارات دولية للحصول على تسجيل وترخيص عالمي ومن بعدها يمكن أن يتوفر في مختلف دول العالم".

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وكان الرئيس الروسي, فلاديمير بوتين, قد أعلن أمس الثلاثاء أن روسيا سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم. وقال في هذا الصدد: "على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة".

وأشار بوتين إلى أنه يأمل أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بإنتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 13:58
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منظمة الصحة العالمية:هناك تنسيق مستمر مع روسيا بشأن اللقاح المبتكر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 13:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرة   شارك

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