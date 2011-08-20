لبنان: ارتفاع حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيل

بيروت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية, اليوم الثلاثاء, إن حصيلة انفجار بيروت ارتفعت إلى 171 قتيلا, فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

وكانت حصيلة سابقة قد اشارت الى مقتل 160 شخص و 20 مفقود, حسبما صرحت به وزارة الصحة اللبنانية.

وعقب الانفجار الذي هز بيروت, في الرابع من اغسطس الجاري, أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب, في كلمة تليفزيونية أمس الاثنين, استقالة حكومته.

وقال حسان دياب أن "المأساة التي ضربت لبنان أصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في السياسة والإدارة والدولة", معتبرا أن الحكومة المستقيلة بذلت جهدا كبيرا لوضع خريطة طريق لإنقاذ لبنان وأن كل وزير في الحكومة أعطى أقصى ما عنده في إطار الحرص على مصلحة البلاد ومستقبلها.

يشار الى ان الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أفادت بأن الحكومة )المستقيلة) أحالت صباح أمس قضية انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ووفق تحقيقات أولية, وقع الانفجار في "عنبر 12 " من المرفأ, الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار, كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.