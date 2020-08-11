روسيا تسجل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

موسكو - أعلن الرئيس الروسي, فلاديمير بوتين, يوم الثلاثاء, أن روسيا تسجل أول لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم.

و قال الرئيس بوتين, خلال اجتماع مع الحكومة اليوم "على حد علمي تم اليوم صباحا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد", مضيفا "على الرغم من أنني اعلم انه يعمل بفعالية كبيرة إلا انه يشكل مناعة مستقرة و قد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة", حسبما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وذكر بوتين "إن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا, و من دون اي مقابل مادي, و ستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية, التي تكافح ضد الفيروس, وصولا الى كبار السن المهددين، و أخيرا إلى المواطنين العاديين", لافتا إلى أن ابنته تم حقنها باللقاح.

و في سياق متصل, قال وزير الصحة الروسي, ميخائيل كوراكشو, اليوم, "ان أول لقاح لفيروس كورونا تم تسجيله في روسيا, و اظهر كفاءة عالية", مؤكدا "ان اللقاح اظهر فعالية و أمان عاليين, و ذلك من خلال اختبارات على المتطوعين و التي ام تظهر اي مضاعفات خطيرة", حسب ما ذكرته تقارير اعلامية.

و أحصت السلطات الروسية, اليوم , 4945 اصابة و130 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الروسية في بلاغ إعلامي "إن من بين 4945 إصابة جديدة بالفيروس في 83 إقليم, تم تسجيل 694 حالة بالعاصمة موسكو ليرتفع اجمالي الاصابات في البلاد الى 897599 حالة مؤكدة, فيما ارتفع اجمالي الوفيات الى 15131 حالة, بعد تسجيل 130 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية".

و لأول مرة منذ تاريخ 23 ابريل الماضي تسجل روسيا عدد إصابات اقل من 500 حالة في اليوم.