Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

غوتيريش يدعو إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان في أعقاب الانفجار المروع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 09:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
غوتيريش يدعو إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان في أعقاب الانفجار المروع

نيو يورك- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, يوم الاثنين, إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان بعد الانفجار المروع الذي وقع الأسبوع الماضي ودمر مرفأ بيروت وجزئا من العاصمة.

وقال غوتيريش في مؤتمر افتراضي للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في لبنان "أدعو إلى دعم دولي قوي لجميع المحتاجين في لبنان, خاصة النساء والفتيات الأكثر ضعفا في أوقات الأزمات", مضيفا "أشكر البلدان التي تقدم بالفعل مساعدات مالية ومادية ومتخصصة ملموسة, وأحث المانحين على التبرع بسرعة".

كما دعا غوتيريش إلى إجراء تحقيق وإصلاحات في البلاد, مضيفا في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد, أنه "في هذا الوقت من الحزن والإحباط المستمر, يكون غضب اللبنانيين واضحا ومحسوسا", مؤكدا ضرورة الإنصات لهم.

اقرأ أيضا :  انفجار في مرفأ بيروت: هبة تضامنية دولية واسعة لمساعدة لبنان في محنته

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني في وقت سابق اليوم عن استقالة حكومته لـ"فتح الباب أمام الإنقاذ الوطني" وداعيا إلى "فتح تحقيق سريع يحدد المسؤوليات" في انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 10:00
كلـمات مفتـاحيــة :
غوتيريش يدعو إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان في أعقاب الانفجار المروع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 09:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.11

دحض لادعاءات بشأن "قيود تنقل مزعومة" بمخيمات تندوف

20.08.11

ميلة: 100 وحدة سكنية عمومية وإعانات مالية للتكفل بالمتضررين من الهزتين الأرضيتين

20.08.11

غوتيريش يدعو إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان في أعقاب الانفجار المروع

20.08.11

انتخاب الطيب محياوي رئيسا جديدا لمولودية وهران

20.08.11

صندوق تمويل المؤسسات الناشئة سيكون عمليا "بدءا من الأسبوع المقبل"

20.08.10

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي بالنيجر وتعرب عن تضامنها التام مع هذا البلد 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.10

تجارة: رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

20.08.10

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين

20.08.10

استخدام التقنيات الجيو- فضائية لتحديد الوعاء العقاري الموجه للزراعات الصحراوية

20.08.10

بوقادوم يستقبل وزير الداخلية الاسباني

20.08.10

المجاهد حمانة بولعراس في ذمة الله

20.08.10

الوكالة الوطنية للنفايات تصدر أول عدد لمجلتها "النفايات مورد"