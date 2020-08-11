غوتيريش يدعو إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان في أعقاب الانفجار المروع

نيو يورك- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, يوم الاثنين, إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان بعد الانفجار المروع الذي وقع الأسبوع الماضي ودمر مرفأ بيروت وجزئا من العاصمة.

وقال غوتيريش في مؤتمر افتراضي للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في لبنان "أدعو إلى دعم دولي قوي لجميع المحتاجين في لبنان, خاصة النساء والفتيات الأكثر ضعفا في أوقات الأزمات", مضيفا "أشكر البلدان التي تقدم بالفعل مساعدات مالية ومادية ومتخصصة ملموسة, وأحث المانحين على التبرع بسرعة".

كما دعا غوتيريش إلى إجراء تحقيق وإصلاحات في البلاد, مضيفا في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد, أنه "في هذا الوقت من الحزن والإحباط المستمر, يكون غضب اللبنانيين واضحا ومحسوسا", مؤكدا ضرورة الإنصات لهم.

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وأعلن رئيس الوزراء اللبناني في وقت سابق اليوم عن استقالة حكومته لـ"فتح الباب أمام الإنقاذ الوطني" وداعيا إلى "فتح تحقيق سريع يحدد المسؤوليات" في انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.