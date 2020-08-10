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لبنان: حسان دياب يعلن عن استقالة حكومته

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 19:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
لبنان: حسان دياب يعلن عن استقالة حكومته

بيروت - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، في كلمة تليفزيونية، اليوم الإثنين، استقالة حكومته وذلك بعد أقل من اسبوع على انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي الذى أوقع 160 قتيلا و6 آلاف مصاب.

وأكد عدة وزراء، في وقت سابق اليوم، اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا بالاستقالة.

و اعلنت وزيرة الدفاع اللبنانية ونائب رئيس مجلس الوزراء، زينة عكر،استقالتها اليوم، كما قدم وزير المالية غازي وزني استقالته من الحكومة، بالإضافة الى استقالة كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد.

وتتألف الحكومة من 20 وزيرا وبموجب القانون لا بد من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكما.

ومنذ وقوع الانفجار، اشتعلت المظاهرات في العاصمة اللبنانية حيث يطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة محملين إياها مسؤولية الانفجار.

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لبنان: حسان دياب يعلن عن استقالة حكومته
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 19:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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