الآلية الوطنية الصحراوية للوقاية من فيروس كورونا تعلن عن تطبيق حجر صحي

الشهيد الحافظ - أعلنت الآلية الوطنية الصحراوية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19), يوم السبت, عن تطبيق حجر صحي من الساعة الحادية عشر ليلا الى السادسة صباحا على ضوء تسجيل إصابات بالفيروس بعدد من ولايات الجمهورية, حسبما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص).

و اوضحت (واص) أن الآلية, وفي اجتماع لها بولاة الجمهورية يوم السبت , أقرت جملة من الإجراءات والتدابير للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19, وذلك عقب الاجتماع الذي جمع الآلية أمس الجمعة مع رئيس الجمهورية الصحراوية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي.

وحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية, وزير الإعلام حمادة سلمة , فإن الآلية "أقرت جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية من بينها فرض حجر كلي من الساعة الحادية عشر ليلا الى الساعة السادسة صباحا , مع تطبيق إجراءات وضع الكمامة واللثام, واحترام التباعد الاجتماعي".

وأضاف أنه "وفي إطار الإجراءات والتدابير الوقائية سيتم وضع أبراج مراقبة , كما سيتم نزول كافة القواعد إلى امتداداتها الجهوية للانخراط في حملة تحسيس واسعة بوباء كورونا وتأثيراته", مؤكدا "الاستعداد للعناية بكل الحالات المصابة ومرافقتها صحيا".

وفيما يتعلق بحركة التنقل من والى ولاية تندوف المجاورة , أوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية أنه "سيتم التنسيق مع السلطات الجزائرية من اجل وضع إجراءات للدخول والخروج".

و كان الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي قد ترأس أمس اجتماعا بولاية أوسرد خصص لدراسة الوضعية الصحية بمخيمات اللاجئين على ضوء تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بعدد من ولايات الجمهورية.

واوضحت وكالة الانباء الصحراوية أن الاجتماع ناقش الوضعية الصحية الحالية في ظل تسجيل حالات بوباء فيروس كورونا في عدد من الولايات والتي أصبحت تستلزم تفعيل إجراءات المرحلة الثالثة من التعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19 والتي ستركز بدرجة كبيرة على تطبيق الحجر المنزلي على الحالات التي ظهرت عليها أعراض المرض والتكفل بعلاجها والرفع من جاهزية المستشفيات الوطنية للتكفل بالحالات الحرجة وتقوية الإجراءات الوقائية سواء الفردية والجماعية خاصة ما يتعلق بأماكن التجمعات واختلاط المواطنين والحركة ما بين الولايات.