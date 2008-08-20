60 شخصا في عداد المفقودين بعد انفجار بيروت

بيروت- قالت وزارة الصحة اللبنانية, يوم السبت, إن 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير: إن الكثير من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين والمستشفيات ممتلئة مشيرا إلى أن التركيز الفوري ينصب الآن على رعاية الصدمات وجهود البحث والإنقاذ.

ودعا وزير الخارجية الأميركي, مايك بومبيو,الأمس, إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يتعلق بالانفجار الدامي الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقال بومبيو في بيان للخارجية الأميركية, إن الشعب اللبناني يستحق أن يقوم بالمساءلة حول الحادث, وعلى الحكومة أن تعطي الأولوية لسلامة مواطنيها, مضيفا "نشعر بالحزن لفقدان الأرواح في هذه المأساة المروعة التي تسببت بدمار هائل لبيروت في وقت سابق هذا الأسبوع،,ونصلي للناجين وعائلاتهم ولكافة اللبنانيين خلال صراعهم في بناء حياتهم ومدينتهم مجددا".

من جهتها ,أفادت وكالات الأمم المتحدة الامس, بأن الاحتياجات في عموم لبنان "ضخمة ويجب تلبيتها على الفور" وذلك عقب الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي مخلفا 154 قتيلا و (5000) خمسة آلاف جريحا و خسائر مادية معتبرة بشوارع العاصمة .

من جانبه, أعلن الرئيس الأميركي, دونالد ترامب,الامس , أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم, الذي أودى بحياة 154 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 5 آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

وأوضح ترامب: "سنعقد مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم".