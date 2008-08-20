Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

60 شخصا في عداد المفقودين بعد انفجار بيروت

  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 14:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات

بيروت- قالت وزارة الصحة اللبنانية, يوم السبت, إن 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير: إن الكثير من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين والمستشفيات ممتلئة مشيرا إلى أن التركيز الفوري ينصب الآن على رعاية الصدمات وجهود البحث والإنقاذ.

ودعا وزير الخارجية الأميركي, مايك بومبيو,الأمس, إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يتعلق بالانفجار الدامي الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقال بومبيو في بيان للخارجية الأميركية, إن الشعب اللبناني يستحق أن يقوم بالمساءلة حول الحادث, وعلى الحكومة أن تعطي الأولوية لسلامة مواطنيها, مضيفا "نشعر بالحزن لفقدان الأرواح في هذه المأساة المروعة التي تسببت بدمار هائل لبيروت في وقت سابق هذا الأسبوع،,ونصلي للناجين وعائلاتهم ولكافة اللبنانيين خلال صراعهم في بناء حياتهم ومدينتهم مجددا".

من جهتها ,أفادت وكالات الأمم المتحدة الامس, بأن الاحتياجات في عموم لبنان "ضخمة ويجب تلبيتها على الفور" وذلك عقب الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي مخلفا 154 قتيلا و (5000) خمسة آلاف  جريحا و خسائر مادية معتبرة بشوارع العاصمة .

من جانبه, أعلن الرئيس الأميركي, دونالد ترامب,الامس , أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم, الذي أودى بحياة 154 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 5 آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

وأوضح ترامب: "سنعقد مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم".

كلـمات مفتـاحيــة :
60 شخصا في عداد المفقودين بعد انفجار بيروت
  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 14:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.08

الهزتان الأرضيتان بميلة: ضرورة الإسراع في عملية إحصاء العائلات المنكوبة

20.08.08

رئيس الجمهورية يترأس يوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء

20.08.08

زلزال ميلة: حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن تضامنها الكامل مع الجزائر

20.08.08

الوقاية من كوفيد-19: الوزير الأول يحدد نظام تنفيذ قرار الفتح التدريجي والمراقب للمساجد

20.08.08

التجمع الوطني الديمقراطي: المؤتمر الأخير"محطة فاصلة" في مسيرة الحزب

20.08.08

الموت يغيب المخرج مزيان يعلى عن عمر ناهز ال 74 سنة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية

20.08.04

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان "مولى مولى وحكايات أخرى"

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

20.08.03

إنشاء عما قريب مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة