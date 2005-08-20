وزير الصحة اللبناني : ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 135 قتيل

بيروت- أعلن وزير الصحة اللبناني, حمد حسن, ارتفاع عدد ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بالعاصمة بيروت ليصل إلى 135 قتيل في حين وصل عدد الجرحى إلى حدود 5 الاف شخص مصاب.

وأشار وزير الصحة اللبناني في تصريح للصحافة يوم الأربعاء إلى أن هناك عشرات المفقودين, تم تبليغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة باختفائهم وعدم إمكانية التوصل إلى أماكن وجودهم حتى الان.

و كان محافظ العاصمة اللبنانية بيروت, مروان عبود, قال في وقت سابق من يوم الأربعاء ان الانفجار الهائل الذي وقع في المرفأ يوم الثلاثاء شرد نحو 300 ألف من سكانها, مقدرا حجم الخسائر المادية بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

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