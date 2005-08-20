وزير الصحة اللبناني : ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 135 قتيل

وأشار وزير الصحة اللبناني في تصريح للصحافة يوم الأربعاء إلى أن هناك عشرات المفقودين, تم تبليغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة باختفائهم وعدم إمكانية التوصل إلى أماكن وجودهم حتى الان.
و كان محافظ العاصمة اللبنانية بيروت, مروان عبود, قال في وقت سابق من يوم الأربعاء ان الانفجار الهائل الذي وقع في المرفأ يوم الثلاثاء شرد نحو 300 ألف من سكانها, مقدرا حجم الخسائر المادية بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
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يشار الى أن وزير الصحة اللبناني, حمد حسن, كان قد أعلن في وقت سابق من يوم الاربعاء, عن ارتفاع عدد القتلى جراء الانفجار المدمر ليصل إلى 113 شخصا, في حين قدر عدد الجرحى ب 4 الاف شخص.