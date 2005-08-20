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لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت لـ100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 12:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرات
لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت لـ100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب

بيروت - أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وقال كتانة في تصريح متلفز لفضائية "ال بي سي" اللبنانية الخاصة إن مستشفيات بيروت لم يعد لديها قدرة على استيعاب تزايد أعداد الضحايا.

وأوضح أن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 100 قتيل وأكثر من 400 جريح بعضهم لا يزال تحت الأنقاض.

وقبل ساعات، أعلن وزير الصحة حمد حسن، في تصريح أوردته صحيفة "النهار" اللبنانية، أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن 73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح.   وقضت العاصمة اللبنانية أمس ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحوى "مواد شديدة التفجير".

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فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

وعقب اجتماع له، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، قال المجلس إنه أوصى بتكليف لجنة تحقيق بأسباب الانفجار، "على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة، في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تُتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين".

ويزيد انفجار أمس الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد.

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لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت لـ100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 12:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرة   شارك

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