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كوفيد-19: تسجيل حالة إصابة جديدة بمخيمات اللاجئين الصحراويين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 13:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
كوفيد-19: تسجيل حالة إصابة جديدة بمخيمات اللاجئين الصحراويين

الشهيد الحافظ - تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمخيمات اللاجئين الصحراويين ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى خمسة حالات، حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للوقاية من وباء كورونا، الدكتور محمد سالم الشيخ ، قوله أنه "تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة ليصل إجمالي الحالات إلى خمسة حالات مؤكدة، منها ثلاثة حالات تماثلت للشفاء، حالة تخضع للعلاج ، حالة وفاة واحدة".

وأضاف أنه توجد "ما يقارب 38 حالة مشتبه فيها عن طريق الفحص المخبري السريع، حين تم أخذ عينات مخبرية (بي سي إير) على دفعتين ما يقارب 50 حالة بين مشتبه به ، أو حالات كانت على احتكاك مع آخر قد تعرض لنفس العوامل لمريض تأكدت إصابته بالفيروس" .

وشدد الناطق الرسمي للآلية على أن "الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة واحترام الإجراءات الوقائية المطروحة والارتداء الإلزامي للقناع الواقي حفاظا على صحة المواطنين ، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة".

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كوفيد-19: تسجيل حالة إصابة جديدة بمخيمات اللاجئين الصحراويين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 13:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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