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حركة حماس تندد بغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتعتبرها "رسالة تصعيد وعدوان"

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 16:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
حركة حماس تندد بغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتعتبرها &quot;رسالة تصعيد وعدوان&quot;

غزة - نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس), يوم الإثنين, بالغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية, معتبرة إياها "رسالة تصعيد وعدوان".

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم, في بيان تناقلته مصادر إعلامية, إن الغارات "تهدف إلى تصدير أزمات الاحتلال الداخلية على أهل القطاع وصرف الأنظار عما يجري في داخله من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة".

وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية التي تعي جيدا طبيعة ما يخطط ويفكر به الاحتلال وآليات التعامل معه لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات".

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وأكد أن "سياسات المقاومة في التعامل مع العدو ستبقى منسجمة تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا".

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة الليلة الماضية غارات على مواقع تابعة "لكتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس" وأراض زراعية وسط وجنوب قطاع غزة, ما أحدث أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

آخر تعديل على الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 17:00
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حركة حماس تندد بغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتعتبرها "رسالة تصعيد وعدوان"
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 16:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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