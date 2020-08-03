حركة حماس تندد بغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتعتبرها "رسالة تصعيد وعدوان"

غزة - نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس), يوم الإثنين, بالغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية, معتبرة إياها "رسالة تصعيد وعدوان".

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم, في بيان تناقلته مصادر إعلامية, إن الغارات "تهدف إلى تصدير أزمات الاحتلال الداخلية على أهل القطاع وصرف الأنظار عما يجري في داخله من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة".

وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية التي تعي جيدا طبيعة ما يخطط ويفكر به الاحتلال وآليات التعامل معه لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات".

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وأكد أن "سياسات المقاومة في التعامل مع العدو ستبقى منسجمة تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا".