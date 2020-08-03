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تنظيم يوم دراسي حول الصحراء الغربية في شهر نوفمبر المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 08:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات
تنظيم يوم دراسي حول الصحراء الغربية في شهر نوفمبر المقبل

باريس - ينظم المرصد الجامعي الدولي من اجل الصحراء الغربية يوم 12 نوفمبر المقبل، يوما دراسيا باستعمال تقنية التحاضر عن بعد حول موضوع الرهانات المعاصرة لهذا الاقليم غير المستقل الذي ينتظر تصفية الاستعمار.

وأكد المرصد ان هذا اليوم الدراسي موجه للطلبة الذين يحضرون شهادة دكتوراه وما بعد الدكتوراه الراغبين في تقديم بحوثهم حول هذا الموضوع.

وأوضح المرصد الجامعي الدولي من اجل الصحراء الغربية الموجود مقره بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية لجامعة السوربون ان "الامر يتعلق بيوم متعدد التخصصات (علوم انسانية واجتماعية وآداب وفنون ولسانيات وعلم اجتماع اللسانيات والعلوم القانونية والاقتصادية وغيرها) التي تهتم بالرهانات المعاصرة للاقليم (الحقوق والعلوم السياسية واقتصاد وعلم الاجتماع الديمغرافي).

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ويتطرق اللقاء أيضا الى مسائل اقل ارتباطا بالنزاع في الصحراء الغربية (تاريخ وأنثروبولوجيا وعلم الاثار) والإشكاليات التي تمس أيضا المناطق المجاورة للصحراء الغربية (الهجرة والفنون والتراث واللغات).

ويدعو المرصد الشركاء الأكاديميين الى ارسال بحوثهم، قبل يوم 1 سبتمبر 2020.

ويعتبر المرصد الجامعي الدولي من اجل الصحراء الغربية الذي يضم مجموعة من الشركاء الأكاديميين من كل الجنسيات ومختلف الاحجام، أداة عملية للإنتاج ولتقاسم المعارف حول الحركيات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الصحراء الغربية وعلى مستوى سكان الصحراء الغربية، بما فيهم الشتات.

ويتمثل هدفها في الاستجابة لضرورة الاعلام و تقديم تحاليل ذات نوعية حول الصحراء الغربية من خلال دعم وتشجيع البحث حول مختلف المواضيع (حقوق الانسان والهجرة وحكامة الموارد والتاريخ والذاكرة والتغيرات الثقافية و المرتبطة بالاتصال والتراث الثقافي والحركيات السياسية و النشاط السياسي).

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تنظيم يوم دراسي حول الصحراء الغربية في شهر نوفمبر المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 08:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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