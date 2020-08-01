سلوفينيا تدعم الجهود الأممية في إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية على أساس حق تقرير المصير

ليوبليانا (سلوفينيا) - أكد وزير الشؤون الخارجية السلوفيني، السيد أونز أوغار، أن موقف حكومة بلاده بشأن الصحراء الغربية ثابت ولم يتغير مشيرا أن سلوفينيا تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي من شأنه أن يعود بالنفع على شعب الصحراء الغربية على أساس تقرير المصير.

رئيس الدبلوماسية السلوفينية وفي رده يوم أمس الجمعة على سؤال كتابي للنائب البرلماني السيد نيك بريبيل حول موقف سلوفينيا بشأن قضية الصحراء الغربية، شدد على أن سلوفينيا تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي من شأنه ن يعود بالنفع على شعب الصحراء الغربية على أساس تقرير المصير وفق ماهو متفق عليه ويتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما أضاف، أن بلاده تتبنى نفس الموقف تجاه القضيتين الصحراوية والفلسطينية وتدعم أيضا جميع الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام في صالح البلدين (الصحراء الغربية وفلسطين)، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الضم من جانب واحد يشكل إنتهاكا للقانون الدولي وستكون له آثار سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقتين.

هذا وكان ممثل جبهة البوليساريو في سلوفينيا، السيد الزنان محمد إبراهيم، قد إلتقى في وقت سابق بالنائب نيك بريبيل، أين أطلعه على آخر تطورات الوضع في الصحراء الغربية، بما في ذلك تعثر العملية السياسية بسبب تأخر الأمم المتحدة في تعيين مبعوث الخاص للأمين العام، بالإضافة إلى الوضعية المزرية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والوضع الإنساني الصعب في مخيمات اللاجئين بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا.

بدوره أكد النائب بريبيل على موقف حزبه الداعم لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، كونه الحق الذي سمح ومكن للشعب السلوفيني الحصول على إستقلاله.