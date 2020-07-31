الحجاج يؤدون الركن الأعظم وينفرون إلى مزدلفة وسط تدابير صحية مشددة

الرياض- أدت أعداد محدودة من الحجاج يوم الخميس ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات قبل أن ينفرون منه إلى مشعر مزدلفة، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية مشددة ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وبدأ الحجاج بعد غروب شمس اليوم التوجه من صعيد عرفات إلى مزدلفة، ثالث المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج. وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة بمشعر عرفات، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكدت أن أروقة وحرم المسجد شهدت انسيابية خلال دخول وخروج الحجاج. وأعلنت وزارة الحج والعمرة، نجاح خطة نفرة الحجاج من مشعر عرفت إلى مزدلفة. ومن المقرر أن يمكث الحجاج في مزدلفة حتى صباح يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، استعدادا للإفاضة إلى مشعر منى لرمي جمر ة العقبة ونحر الهدي ثم الحلق أو التقصير.

وجرت مناسك الحج وسط تدابير وقائية مشددة، شملت إجراءات التباعد المكاني، بداية من العزل الصحي المنزلي، ثم تطبيق العزل الصحي المؤسسي، وإلزام الحجاج بارتداء الإسورة الإلكترونية للتأكد من تطبيق التباعد المكاني.

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط، "إن تطبيق البروتوكولات الوقائية يتم في جميع مراحل تنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة من خلال خفض استيعاب الحافلة إلى 50 في المائة لضمان تحقيق البروتوكولات الوقائية".

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت الأحد الماضي أنها نفذت العديد من الإجراءات الطبية للمحافظة على سلامة الحجاج والخروج بـ"موسم حج صحي وآمن"، في ظل زمة مرض فيروس كورونا.

وأقامت وزارة الصحة عدداً من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية، شملت مستشفيات وسيارات إسعاف عالية التجهيز وعيادات، بالإضافة إلى مشاركة كوادر طبية وفنية في تقديم الخدمات الصحية للحجاج. ويؤدي الحج هذا العام "أعداد محدودة جدًا" من الحجاج من 160 جنسية من داخل المملكة.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان إن 70% من إجمالي حجاج هذا العام ستكون من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة، على تكون نسبة السعوديين 30 % فقط. ويقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من مرض فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1629 إصابة جديدة بكورونا في مدن ومناطق مختلفة في المملكة ليرتفع الإجمالي إلى 274219 حالة، من بينها 40179 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج. وسجلت المملكة 2629 حالة شفاء جديدة لترتفع الحصيلة إلى 231198 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 2842 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة.