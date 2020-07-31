Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توافد حجاج بيت الله الى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم العاشر من ذي الحجة

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 15:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرات
توافد حجاج بيت الله الى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم العاشر من ذي الحجة

منى - توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ، مهللين مكبرين، تملؤ قلوبهم الفرحة والسرور ، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج.

وكان الحجاج قد باتوا   ليلتهم في " مزدلفة " تحفهم عناية الله تعالى ورعايته ، وهم يعيشون الأجواء الإيمانية، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة .

وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى شرعوا في رمي جمرة العقبة ، اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن ، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

اقرأ أيضا:      الحجاج يؤدون الركن الأعظم وينفرون إلى مزدلفة

وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

بعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن منّ عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.

وقد عاش الحجيج في نفرتهم الهدوء والسكينة تحفهم عنايته سبحانه وتعالى، ثم جهود العديد من القطاعات التي التزمت الخطط المرسومة لتحركات الحجيج بين المشاعر المقدسة.

ورصدت بعثة وكالة الأنباء السعودية نجاح مراحل تنقل الحجاج بين المشاعر وأداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

آخر تعديل على الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 19:07
كلـمات مفتـاحيــة :
توافد حجاج بيت الله الى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم العاشر من ذي الحجة
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 15:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.31

كوفيد-19: الوضع في المستشفيات في "تحسن ملحوظ "

20.07.31

عيد الأضحى: احترام تام لبرنامج مداومة التجار عبر 6 ولايات بشرق البلاد

20.07.31

كورونا: 563 إصابة جديدة, 455 حالة شفاء و 10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.07.31

ورقلة: إقبال كبير على الأعشاب لتقوية المناعة و أطباء يحذرون من الافراط

20.07.31

معرض فني افتراضي للتشكيلي الهاشمي عامر

20.07.31

الوكالة الوطنية للدم تدعو المواطنين الى التبرع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.27

صدور أول كتاب عن السيرة الذاتية للمطرب الراحل ايدير

20.07.30

الصرافة الإسلامية: الترخيص للبنك الوطني الجزائري بتسويق تسعة منتجات جديدة

20.07.27

المسرح الجهوي لوهران ضمن التراث الوطني

20.07.28

زيت الزيتون: الكشف عن نتائج المسابقة الوطنية "ابوليوس 2020"

20.07.28

تنصيب السيد حسان رابحي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

20.07.27

اعتماد دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهروالكترونية