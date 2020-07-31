السعودية: نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن إلى "مشعر مزدلفة"

مزدلفة - أكدت وزارة الحج والعمرة, نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة, مساء اليوم الخميس, وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة, حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (وأس).

وذكرت الوكالة أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا إلى مشعر مزدلفة, مساًء بعد أن منَّ اللهُ عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر, وقضاء ركن الحج الأعظم, في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج, وتنوعت جنسياتهم ولغاتهم, وسط تباعد مكاني اجتمعت فيه قلوبهم وتوحدت بذكر الله ابتغاء لعفوه ورضوانه.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج خلال رحلتهم الإيمانية, صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا, ومن المقرر أن يمكثوا في المشعر حتى صباح يوم عيد الأضحى المبارك, استعدادًا للإفاضة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي, ثم الحلق أو التقصير.