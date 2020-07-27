كوفيد-19: عدم تسجيل أية إصابة جديدة بمخيمات اللاجئين الصحراويين

الشهيد الحافظ - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العمومية الصحراوية, الدكتور محمد سالم الشيخ, عن عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد خلال الـ 48 ساعة الماضية في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

و أعلن الناطق الرسمي في تصريح لوسائل الإعلام الصحراوية عن شفاء حالتين من بين الحالات الأربعة المؤكدة, فيما لا تزال حالة تخضع للعلاج وهي في تحسن.

وأشار إلى إجراء تحاليل لعدد من الحالات المشتبه فيها وإرسال نتائجها لتأكيد إصابتها أو عدمها .

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك, طلب المتحدث "من كل المواطنين اليقظة واحترام الإجراءات الوقائية المطروحة , والارتداء الإلزامي للقناع الواقي حفاظا على صحة المواطنين, خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة".

و في إطار الجهود المبذولة لاحتواء الوباء, وجه أمس الوزير الأول الصحراوي, رئيس الآلية الوطنية للوقاية من جائحة كورونا, بشرايا حمودي بيون, "نداءا عاجلا إلى كافة السلطات والمواطنين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا" و"من أجل التعاون في سبيل الحفاظ على حياة شعبنا وتمكينه من اجتياز هذه المرحلة العويصة بسلام, ليواصل مسيرته التحريرية بقوة وصلابة". وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.

وتطرق بيان للوزير الأول الصحراوي, إلى جملة من الإجراءات والتعليمات بخصوص جائحة كورونا ومستجداتها.

ودعا البيان إلى "تكثيف التحسيس بكل الطرق من أجل أن يساهم الجميع في الوقاية من هذا الوباء الخطير الذي تنتقل عدواه بسرعة فائقة, ومن حيث لا يتوقع", و مراجعة الإجراءات الخاصة بحركة الأفراد والآليات والبضائع, مع ضمان استمرار المصالح والخدمات الضرورية للمواطنين, والوفرة واستقرار الأسعار.

وثمن حمودي جهود الأطقم الطبية على مختلف المستويات, والساهرة على صحة المواطنين في مكافحة الوباء والوقاية منه.