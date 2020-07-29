جنوب إفريقيا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية عن سفيرة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة بجنيف, نيزوفو ميتشاكتود-ديسكو, تأكيدها لدى استقبالها أبي بشراي البشير عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي, "أن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية حتمية تاريخية، ومثلما ينعم شعب جنوب أفريقيا بالحرية اليوم فإن انتصار الشعب الصحراوي مسألة وقت فقط".
وبعد التطرق مع سفيرة جنوب إفريقيا لآخر تطورات القضية الصحراوية في "مختلف جبهات الفعل الوطني"، أكد أبي بشراي من جهته أن "عجز الأمم المتحدة عن إحراز تقدم في أي من هيئاتها في نيويورك أو جنيف هو انعكاس واضح لانعدام الإرادة لدى مجلس الأمن ولدى مجلس حقوق الإنسان من أجل دفع عملية التسوية وتجنيب المنطقة منزلقات المواجهة من جديد التي يقود التعنت المغربي المنطقة إليها".
كما تقدم الدبلوماسي الصحراوي باسم الشعب الصحراوي بالشكر لجنوب أفريقيا على مواقف التضامن "الثابتة" مع قضية الشعب الصحراوي وعلى الدور "المحوري" الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية الجنوب إفريقية في نيويورك وجنيف وغيرها في المرافعة عن القضية الصحراوية و"التأكيد على المسؤولية القانونية للأمم المتحدة عن تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر استفتاء حر ونزيه باعتباره السبيل الأوحد لتحديد الوضع النهائي للاقليم".
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وذكرت وكالة النباء الصحراوية أن اللقاء - الذي حضرته السيدة أميمة عبد السلام ممثلة جبهة البوليساريو لدى سويسرا - يندرج في إطار زيارة عمل تقود السفير إبي بشراي البشير إلى سويسرا للقاء بعض المنظمات الدولية في جنيف و"تحضير المواعيد القادمة مع الأصدقاء من بعثات دبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني".