Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جنوب إفريقيا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 12:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات

جنيف- جددت جنوب إفريقيا يوم الاربعاء دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة على المسؤولية التامة للأمم المتحدة ومختلف هيئاتها بهذا الصدد, حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (وأص) .

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية عن سفيرة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة بجنيف,  نيزوفو ميتشاكتود-ديسكو, تأكيدها لدى استقبالها أبي بشراي البشير عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي, "أن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية حتمية تاريخية، ومثلما ينعم شعب جنوب أفريقيا بالحرية اليوم فإن انتصار الشعب الصحراوي مسألة وقت فقط".

وبعد التطرق مع سفيرة جنوب إفريقيا لآخر تطورات القضية الصحراوية في "مختلف جبهات الفعل الوطني"، أكد أبي بشراي من جهته أن "عجز الأمم المتحدة عن إحراز تقدم في أي من هيئاتها في نيويورك أو جنيف هو انعكاس واضح لانعدام الإرادة لدى مجلس الأمن ولدى مجلس حقوق الإنسان من أجل دفع عملية التسوية وتجنيب المنطقة منزلقات المواجهة من جديد التي يقود التعنت المغربي المنطقة إليها".

كما تقدم الدبلوماسي الصحراوي باسم الشعب الصحراوي بالشكر لجنوب أفريقيا على مواقف التضامن "الثابتة" مع قضية الشعب الصحراوي وعلى الدور "المحوري" الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية الجنوب إفريقية في نيويورك وجنيف وغيرها في المرافعة عن القضية الصحراوية و"التأكيد على المسؤولية القانونية للأمم المتحدة عن تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر استفتاء حر ونزيه باعتباره السبيل الأوحد لتحديد الوضع النهائي للاقليم".

اقرأ أيضا :     بشراي يندد بالتعثر في مسار التسوية بالصحراء الغربية ...

وذكرت وكالة النباء الصحراوية أن اللقاء - الذي حضرته السيدة أميمة عبد السلام ممثلة جبهة البوليساريو لدى سويسرا - يندرج في إطار زيارة عمل تقود السفير إبي بشراي البشير إلى سويسرا للقاء بعض المنظمات الدولية في جنيف و"تحضير المواعيد القادمة مع الأصدقاء من بعثات دبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني". 

آخر تعديل على الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 13:28
كلـمات مفتـاحيــة :
جنوب إفريقيا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 12:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.29

حريق غابة بلاطو بتيارت: إتلاف 500 هكتار  

20.07.29

التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي ومجلس المنافسة

20.07.29

توقيف 7 تجار مخدرات وحجز أزيد من 145 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من تلمسان و وهران وبشار

20.07.29

عيد الأضحى: المديرية العامة للحماية المدنية تدعو إلى الحذر أثناء استعمال أدوات النحر

20.07.29

الفاف تقرر توقيف البطولة وتتويج شباب بلوزداد بلقب 2019-2020

20.07.29

بن دودة: الانطلاق في ترميم "مسجد الباشا" التاريخي بسيدي الهواري بعد الحجر  

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.27

صدور أول كتاب عن السيرة الذاتية للمطرب الراحل ايدير

20.07.27

اعتماد دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهروالكترونية

20.07.27

المجتمع المدني مدعو إلى الاضطلاع بدور أساسي في تشييد الجزائر الجديدة

20.07.27

المسرح الجهوي لوهران ضمن التراث الوطني

20.07.27

مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن لجنة الخبراء برئاسة الاستاذ لعرابة

20.07.27

الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان