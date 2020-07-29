حريق غابة بلاطو بتيارت: إتلاف 500 هكتار -

توقيف 7 تجار مخدرات وحجز أزيد من 145 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من تلمسان و وهران وبشار -

عيد الأضحى: المديرية العامة للحماية المدنية تدعو إلى الحذر أثناء استعمال أدوات النحر -

الفاف تقرر توقيف البطولة وتتويج شباب بلوزداد بلقب 2019-2020 -

بن دودة: الانطلاق في ترميم مسجد الباشا التاريخي بسيدي الهواري بعد الحجر -

عيد الأضحى : يوما 31 يوليو و الفاتح أوت 2020 عطلة مدفوعة الأجر -

الشروع في أداء مناسك الحج بمكة المكرمة -

جنوب إفريقيا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال -

كوفيد-19 : ولاية مستغانم تستقبل أكثر من 100 مواطن تم إجلاؤهم من أوكرانيا -

امكانيات هامة من طرف عناصر الحماية المدنية لإخماد الحرائق بعدد من ولايات الوطن -

غابات: بلوغ ذروة 66 حريقا يوميا في 20 ولاية يوم 27 يوليو -

الوباء والبريد والسيولة ومحاربة الهجرة غير الشرعية, الدولة حاضرة في جميع الجبهات -

كوفيد-19: وزارة الشؤون الدينية تطلق قافلة تضامنية باتجاه باتنة وخنشلة -

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب رسميا تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة -

الرئيس تبون يستقبل سفيرة تركيا بالجزائر -

قسنطينة: توقيف شخص لاعتدائه على طبيب -

مجلس وزاري مشترك لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة البريدية -

وزير المالية يشارك في الاجتماع السنوي الخامس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية -

صيد بحري: برنامج النهوض بالقطاع يطمح إلى إنتاج 166 ألف طن من الأسماك سنويا -