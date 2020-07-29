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الشروع في أداء مناسك الحج بمكة المكرمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 12:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
الشروع في أداء مناسك الحج بمكة المكرمة

 منى- بدأت, الأربعاء, مناسك الحج بأعداد محدودة جدا هذا العام, لنحو الف شخص, للمقيمين فقط بالمملكة, بعد الإجراءات التي اقرتها المملكة العربية السعودية, لمنع تفسي فيروس كورونا, و فق ما أعلنت وكالة الانباء السعودية .

و ستكون الأولوية بين المقيمين الاجانب, " لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة, و لمن لديهم شهادة فحص مخبري تبين خلوهم من فيروس كورونا,  و من لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل, و ممن تتراوح اعمارهم بين 20 و 50 سنة".  يقتصر الامر بالنسية للسعوديين على," الممارسين الصحيين, ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا".

و يبلغ عدد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية," 70 بالمائة من اجمالي الحجاح, و 30 بالمائة فقط للحجاج السعوديين".

ويقف ظهر الأربعاء,  وزير الشؤون الإسلامية, والدعوة والإرشاد, الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على " استعدادات قطاعات الوزارة، وجاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، والخطط الموضوعة لتطبيق البروتوكولات الصحية، وذلك عبر الاتصال المرئي "زوم" .

وسيلتقي  بالعاملين, والمشرفين, والمراقبين والفنيين في مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة, للاطمئنان على استعداداتهم وجاهزيتهم في خدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التنفيذية المعتمدة من لجهات المختصة، التي عملت عليها الوزارة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، وفق "البروتوكولات" الاحترازية بشأن جائحة كورونا ".

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و كانت وزارة الصحة السعودية قد أتمت , الثلاثاء, "فحص كورونا للمكلفين بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس كورونا  كوفيد 19 وجاهزيتهم لخدمة الحجاج , واستكمالاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة للحج, وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحتهم والمكلفين لخدمتهم  خلال موسم الحج ، سعياً  للخروج بموسم حج  صحي وآمن ، خاصةً في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19 ".

ودعت وزراة الشؤون الدينية السعودية, المشاركين في الحج " إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي, ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية, لضمان سلامة الجميع".

آخر تعديل على الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 13:41
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الشروع في أداء مناسك الحج بمكة المكرمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 12:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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