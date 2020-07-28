حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى مكة المكرمة وسط إجراءات احترازية في ظل أزمة كورونا

وكانت السلطات السعودية قد قررت في 22 يونيو الماضي أن يقتصر أداء مناسك الحج لهذا العام على أعداد محدودة من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك "حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات" جائحة كورونا.
وأفاد مصدر رسمي اليوم الثلاثاء بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنهت وضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة بمنطقة صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب وذلك ضمن الخطة الاحترازية المتعلقة بحج هذا العام.
وأضاف أن رئاسة شؤون الحرمين هيأت كافة ساحات ومرافق المسجد الحرام بالملصقات الأرضية المؤقتة، والتي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد الاجتماعي بين أفواج الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.
وتأتي هذه التدابير حرصا من السلطات السعودية على أن يتم الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل أزمة كورونا مع تشديد الإجراءات الصحية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن وليتمكنوا من أداء الحج بأمن وسلام وفقا للمصدر ذاته.
وتجدر الاشارة الى أن الوقوف بعرفة سيكون بعد غد الخميس.