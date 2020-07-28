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لبنان : إقفال البلاد جزئيا اليوم وكليا اعتبارا من الخميس المقبل للحد من انتشار كورونا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 17:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
لبنان : إقفال البلاد جزئيا اليوم وكليا اعتبارا من الخميس المقبل للحد من انتشار كورونا

بيروت - قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان إقفال البلاد جزئيا اليوم الثلاثاء، وكلياً بدءا من بعد غد الخميس ولمدة 5 أيام، ثم يعاد فتحها لمدة يومين، على أن يعاد إقفالها 5 أيام أخرى، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".

كما قرر المجلس، في اجتماع عقده برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد بدءا من الثالث من أغسطس المقبل وحتى الثلاثين من نفس الشهر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس عون، خلال الاجتماع، "إن الوضع أصبح دقيقا جدا" بسبب تزايد الإصابات بالفيروس، والذي أصبح واضحا في جميع المناطق اللبنانية ويعود السبب فيه إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، مشددا على ضرورة أن يكون المواطن مسؤولا عن أفعاله وتصرفاته.

من جانبه، أكد السيد حسان دياب رئيس الحكومة اللبناني أن لبنان "أصبح في مرحلة جديدة من المواجهة مع هذا الوباء. وبالتالي يجب أن تكون إجراءات الدولة صارمة لإعادة السيطرة على الوضع".

 وقال إنه تقرر إقفال البلد جزئياً اعتباراً من اليوم، وكلياً اعتباراً من بعد غد الخميس، ولمدة خمسة أيام تنتهي مساء يوم الإثنين المقبل، مضيفا "وسوف نفتح البلد يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، ونعود لنقفل خمسة أيام مجدداً من الخميس إلى الإثنين، ثم سنجري مراجعة وتقييم ونقرر ما هي الإجراءات في ضوء ذلك".

كما اقترح رئيس الحكومة اللبنانية تمديد إعلان التعبئة العامة، استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي أوصت بتمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 30 أغسطس المقبل، على أن يتم تعديل إبقاء أو إقفال النشاطات الاقتصادية، وفقا للمعطيات الميدانية ومراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة.

وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية بأن المجلس الأعلى للدفاع قرر بعد التداول والاستماع إلى الوزراء المختصين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، رفع تقرير إلى مجلس الوزراء تضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتباراً من الثالث من أغسطس المقبل وحتى الثلاثين منه.

وقرر المجلس الأعلى للدفاع الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها مؤقتاً وضمن شروط معينة.

 

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لبنان : إقفال البلاد جزئيا اليوم وكليا اعتبارا من الخميس المقبل للحد من انتشار كورونا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 17:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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