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فلسطين: 27 شهيدا برصاص الاحتلال و1070 مصابا خلال النصف الأول من عام 2020

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 11:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات
فلسطين: 27 شهيدا برصاص الاحتلال و1070 مصابا خلال النصف الأول من عام 2020

رام الله - أظهر تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية الأحد أن 27 فلسطينيا استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الجاري, بينهم 7 أطفال وسيدتان, فيما أصيب 1070 آخرون, واعتقل نحو 2330.

وذكر التقرير الذي أصدره مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط بمنظمة التحرير حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال النصف الأول من 2020, أن سلطات الاحتلال قامت بعمل وإعداد خطط وطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت خلال النصف الأول من العام الجاري 357 بيتا ومنشأة , تركزت معظمها في الخليل والقدس المحتلة , مضيفا "اقتحم المسجد الأقصى خلال نفس الفترة 9491 ما بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية ورجال شرطة ومخابرات وأعضاء كنيست وموظفي بلدية الاحتلال".

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ولفت التقرير إلى أن عصابات المستوطنين نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 495 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم, وأسفرت تلك الاعتداءات الإجرامية عن إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة, وحرق واقتلاع وتدمير آلاف الأشجار

آخر تعديل على الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 11:16
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فلسطين: 27 شهيدا برصاص الاحتلال و1070 مصابا خلال النصف الأول من عام 2020
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 11:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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