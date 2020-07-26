Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية الحالي هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 09:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية الحالي هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة

 تونس- قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف وزير الداخلية الحالي في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، وفق ما صرح به مصدر رسمي من رئاسة الجمهورية التونسية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء السبت.

ولم يتم ترشيح هشام مشيشي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، من أي من الأحزاب والكتل البرلمانية التي كان رئيس الجمهورية دعاها إلى تقديم مقترحاتها لتولي رئاسة الحكومة.

وقد انتهت مساء الخميس المهلة التي أسندت من قبل الرئاسة التونسية للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مرشحيها لتولي منصب رئاسة الحكومة.

وينص الفصل 89 من الدستورعلى أن رئيس الجمهورية، يقوم في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

اقرأ أيضا :    تونس: استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ  

وكان الرئيس التونسي قد وجه مساء يوم 15 جويلية الحالي، رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، وذلك بعد تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته للرئيس التونسي في اليوم ذاته، بسبب شبهة تضارب مصالح ضده.

آخر تعديل على الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 09:34
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية الحالي هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 09:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.26

هزة أرضية بقوة 1ر3 درجات بعين البنيان بولاية الجزائر

20.07.26

الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية الحالي هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة

20.07.26

مشاركة فيلم "أبو ليلى" للمخرج أمين سيدي بومدين في مهرجان شانغهاي السينمائي

20.07.26

الاستئناف التدريجي للدروس بالجامعة: إعطاء الأفضلية للتعليم عن بعد

20.07.26

حالات الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا تتجاوز 810 آلاف

20.07.26

الفريق شنقريحة يشيد بخصال الفقيد محمود قمامة و بدوره في خدمة الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي