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وفاة رئيس تنزانيا السابق بنجامين مكابا

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 15:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

دار السلام - أعلن الرئيس التنزاني جون ماغوفولي , أن رئيس البلاد السابق بنجامين مكابا توفي في الساعات الأولى من صباح الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال ماغوفولي في بيان بثه التلفزيون التنزاني , إن مكابا، الذي شغل منصب رئيس البلاد بين عامي 1995 و2005، توفي بينما كان يتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة التنزانية /دار السلام/.

وفيما أعلن الرئيس ماغوفولي فترة حداد على مكابا لمدة سبعة أيام اعتبارا من الجمعة , قال "سوف أتذكره لحبه الكبير للأمة وتقواه وعمله الجاد وأدائه في بناء الاقتصاد".

ويعد مكابا، ثالث رئيس للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وقد قاد خلال توليه المنصب وبعد ذلك، مساعي للوساطة وإحلال السلام الإقليمي، كما عمل أيضا كسفير ووزير ومسؤول رئيسي في الحزب الحاكم بتنزانيا.

آخر تعديل على الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 16:09
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وفاة رئيس تنزانيا السابق بنجامين مكابا
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 15:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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