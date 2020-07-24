الرئيس الفلسطيني يعلن عن استعداده للذهاب لمفاوضات مع الكيان الاسرائيلي بمجرد وقف الضم

رام الله - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس استعداده الذهاب الى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية مع الكيان الاسرائيلي بمجرد وقف الضم و ذلك خلال محادثات هاتفية مع ورئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ .

وقال الرئيس الفلسطيني ان "دولة فلسطين مستعدة بمجرد وقف الضم، للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشاركة دول أخرى".

و أطلع الرئيس عباس خلال المحادثات رئيسة الوزراء النرويجية على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.

من جهتها أعربت رئيسة وزراء النرويج عن رفض بلادها لأي اجراءات اسرائيلية أحادية الجانب باعتبارها تنتهك القانون الدولي مؤكدة موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين و الالتزام بتطبيق الشرعية الدولية مشيرة الى على أهمية إعادة إحياء عملية السلام.

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و شددت أن بلادها ستواصل دورها في رعاية مؤتمر المانحين السنوي ودعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده.