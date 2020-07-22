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لافروف يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في ليبيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 13:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
لافروف يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في ليبيا

 موسكو - دعا  وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاربعاء بموسكو  الى وقف فوري لإطلاق النار ولكل العمليات القتالية في ليبيا للانطلاق بعدها في حوار وطني سياسي شامل للخروج من الازمة.

  وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم الذي يقوم بزيارة عمل الى روسيا " لقدد شددنا في اتصالاتنا مع كل الاطراف الليبية ومع جيران ليبيا ومع دول الاخرى والفاعلين الدوليين على وقف اطلاق النار ووقف كل العمليات القتالية كمرحلة أولى قبل تجديد عمل اللجنة المشتركة خمسة زائد خمسة وقبل اطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل بمشاركة كل المناطق الليبية".

واكد ان "الهدف النهائي والمرجو لهذه العملية هو اعادة السيادة الليبية واعادة وحدة وسلامة اراضي ليبيا" .

من جهة اخرى اشار لافروف الى التزام روسيا والجزائر بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين التي أقرها مجلس الامن الدولي ، مشيرا الى انه "ليست هناك خارطة طريق ثنائية روسية -جزائرية مخصصة للازمة الليبية".

إقرأ أيضا:   لافروف: روسيا والجزائر ملتزمتان بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

 

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لافروف يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في ليبيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 13:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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