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مصر: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على معسكر للجيش بشمال سيناء

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 09:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

القاهرة - تعرض مركزا معسكرا وتمركزا أمنيا للجيش المصري بمدينة بئر العبد بشمال سيناء إلى هجوم ارهابي مخلفا قتلى وجرحى حسبما صرح به الجيش المصري لوسائل الإعلام اليوم ألأربعاء.

وقال الجيش إنه "تم القضاء على  18 إرهابيا، بينما قتل اثنان من أفراده وأصيب 4 آخرين في مواجهة مع المهاجمين".

وأشار في بيان صادر عن قيادته العامة إلى "إحباط محاولة هجوم للعناصر الإرهابية "، مضيفا أن من بين القتلى "فردا كان يرتدي حزاما ناسفا".

وقال البيان "إن قوات تأمين النقطة الأمنية التي تعرضت للهجوم طاردت بالتعاون مع القوات الجوية عناصر تكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة".

وحسب ذات المصدر، فإن الجيش "دمر 4 عربات، منهم 3 مفخخة."

وأحبط الجيش المصري فبراير المنصرم ،هجوما إرهابيا كان يستهدف نقطة عسكرية في محافظة شمال سيناء، مما أدى إلى مقتل 10 مسلحين، كما اعلن الجيش عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه.

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مصر: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على معسكر للجيش بشمال سيناء
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 09:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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