الاتحاد الافريقي يهنىء الدول الأعضاء التي نظمت الانتخابات الرئاسية والتشريعية

أديس أبابا - هنأ مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي عقب اجتماعه ال935 الدول الأعضاء التي نجحت في تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية سلمية من شهر سبتمبر 2019 الى غاية يونيو 2020, منها الجزائر.

و جاء في بيان توج اجتماعه باديس ابابا, ان مجلس السلم و الامن "يهنئ جميع الدول الأعضاء التي نجحت في تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية سلمية من سبتمبر 2019 الى يونيو 2020 لا سيما الجزائر و بوتسوانا و بورندي و الكاميرون و جزر القمر و غينيا و غينيا-بيساو و مالي و مالاوي و جزر موريس و الموزمبيق و ناميبيا و الطوغو و تونس".

اقرأ أيضا: الجزائر ستترأس مجلس السلم و الامن للاتحاد الأفريقي خلال شهر يونيو 2020 ...

وخصص اجتماع مجلس السلم والامن الذي عقد في 9 يوليو للانتخابات في افريقيا خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر الى ديسمبر 2019 ومن يناير الى يونيو 2020.

واشار المجلس الى "المساهمة المعتبرة للانتخابات ذات المصداقية والحرة و النزيهة في الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم وكذا في ترقية و تعميق و تعزيز الديمقراطية في افريقيا، في السياق العام لتحقيق طموحات أجندة 2063 و خريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي حول الإجراءات العملية لإسكات الأسلحة في افريقيا و كذا لموضوع الاتحاد الافريقي من اجل سنة 2020 اسكات الأسلحة: توفير الظروف الملائمة لتطوير افريقيا".

ويعتبر مجلس السلم والامن، هيئة الاتحاد الافريقي المكلفة بتنفيذ قرارات الاتحاد المتعلقة بالسلم والاستقرار والامن في افريقيا.