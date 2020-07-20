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الاتحاد الافريقي يهنىء الدول الأعضاء التي نظمت الانتخابات الرئاسية والتشريعية

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 19:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
الاتحاد الافريقي يهنىء الدول الأعضاء التي نظمت الانتخابات الرئاسية والتشريعية

أديس أبابا - هنأ مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي عقب اجتماعه ال935 الدول الأعضاء التي نجحت في تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية سلمية من شهر سبتمبر 2019 الى غاية يونيو 2020, منها الجزائر.

و جاء في بيان توج اجتماعه باديس ابابا, ان مجلس السلم و الامن "يهنئ جميع الدول الأعضاء التي نجحت في تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية سلمية من سبتمبر 2019 الى يونيو 2020 لا سيما الجزائر و بوتسوانا و بورندي و الكاميرون و جزر القمر و غينيا و غينيا-بيساو و مالي و مالاوي و جزر موريس و الموزمبيق و ناميبيا و الطوغو و تونس".

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وخصص اجتماع مجلس السلم والامن الذي عقد في 9 يوليو للانتخابات في افريقيا خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر الى ديسمبر 2019 ومن يناير الى يونيو 2020.

واشار المجلس الى "المساهمة المعتبرة للانتخابات ذات المصداقية والحرة و النزيهة في الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم وكذا في ترقية و تعميق و تعزيز الديمقراطية في افريقيا، في السياق العام لتحقيق طموحات أجندة 2063 و خريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي حول الإجراءات العملية لإسكات الأسلحة في افريقيا و كذا لموضوع الاتحاد الافريقي من اجل سنة 2020 اسكات الأسلحة: توفير الظروف الملائمة لتطوير افريقيا".

ويعتبر مجلس السلم والامن، هيئة الاتحاد الافريقي المكلفة بتنفيذ قرارات الاتحاد المتعلقة بالسلم والاستقرار والامن في افريقيا.

آخر تعديل على الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 20:04
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الاتحاد الافريقي يهنىء الدول الأعضاء التي نظمت الانتخابات الرئاسية والتشريعية
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 19:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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