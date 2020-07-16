وزارة الصحة الصحراوية تؤكد مجددا عدم تسجيل أية حالة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين الصحراويين

الشهيد الحافظ - أكدت وزارة الصحة العمومية الصحراوية مجددا عدم تسجيل أية حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مخيمات اللاجئين الصحراويين, حسبما أفادت به الخميس وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وخلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الأرشيف الإعلامي - نشطتها كل من وزيرة الصحة العمومية خيرة بلاهي أباد, وأعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا, وبحضور وسائل الإعلام الصحراوية, طمأنت وزيرة الصحة - في مستهل مداخلتها- المواطنين ب"عدم تسجيل أية حالة مؤكدة لمرض كورونا إلى حد الساعة في مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة", مؤكدة أن "الرهان يبقى على عامل الوقاية وتطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا".

وأضافت أن "اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كرونا في حالة متابعة مستمرة للوضع وهناك حملات تحسيس شملت كافة تواجدات الصحراويين".

وطلبت من كافة الصحراويين "التحلي بالحذر وتقدير خطر جائحة كورونا والالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من المرض وانتشاره".

ومن جهته, أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا , عبد الرحمن الميراس , بخصوص الوضع الصحي بصفة عامة في المخيمات والمناطق المحررة , أنه "وضع جيد ولا توجد أوبئة".

و شدد على ضرورة احترام الاجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومنها مسافة التباعد خاصة في أماكن الاكتظاظ كالسوق ووضع الكمامات وغسل اليدين وتهوية المكان, تضيف وكالة الانباء الصحراوية.