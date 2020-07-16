Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزارة الصحة الصحراوية تؤكد مجددا عدم تسجيل أية حالة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين الصحراويين

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 12:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات

الشهيد الحافظ - أكدت وزارة الصحة العمومية الصحراوية مجددا عدم تسجيل أية حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مخيمات اللاجئين الصحراويين, حسبما أفادت به الخميس وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وخلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الأرشيف الإعلامي - نشطتها كل من وزيرة الصحة العمومية خيرة بلاهي أباد, وأعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا, وبحضور وسائل الإعلام الصحراوية, طمأنت وزيرة الصحة - في مستهل مداخلتها- المواطنين ب"عدم تسجيل أية حالة مؤكدة لمرض كورونا إلى حد الساعة  في مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة", مؤكدة  أن "الرهان يبقى على عامل الوقاية وتطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا".

وأضافت أن "اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كرونا في حالة متابعة مستمرة للوضع  وهناك حملات تحسيس شملت كافة تواجدات الصحراويين".

وطلبت من كافة الصحراويين "التحلي بالحذر وتقدير خطر جائحة كورونا والالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من المرض وانتشاره".

ومن جهته, أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا , عبد الرحمن الميراس , بخصوص الوضع الصحي بصفة عامة في المخيمات والمناطق المحررة , أنه "وضع جيد ولا توجد أوبئة".

و شدد على ضرورة احترام الاجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومنها مسافة التباعد خاصة في أماكن الاكتظاظ  كالسوق ووضع الكمامات  وغسل اليدين  وتهوية المكان, تضيف وكالة الانباء الصحراوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الصحة الصحراوية تؤكد مجددا عدم تسجيل أية حالة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين الصحراويين
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 12:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.16

القضاء على إرهابيين اثنين بولاية المدية

20.07.16

الرئيس تبون يستقبل سفير فرنسا بالجزائر

20.07.16

الفيديو المسرب من مستشفى سيدي عيسى: حبس شخصين و وضع آخر تحت الرقابة القضائية

20.07.16

توقيف ثلاثة تجار مخدرات بولاية المسيلة

20.07.16

وزارة الصحة الصحراوية تؤكد مجددا عدم تسجيل أية حالة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين…

20.07.16

كوفيد-19 : الحكومة تقرر تمديد الحجر الجزئي المنزلي المفروض على 29 ولاية لمدة عشرة أيام

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.14

رئيس الجمهورية يصدر تعليمات الى الوزير الاول لتحضير لقاء حول مخطط الانعاش الاجتماعي…

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين