سد النهضة: إثيوبيا تعلن رسميا بدء ملء خزان "سد النهضة"

اديس بابا - أعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، يوم الاربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.

ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة أن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، كما أكد الوزير دقة صور ظهرت في الأيام الماضية توضح بدء عمليات تخزين المياه في بحيرة السد.

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وأضاف بيكيلي أن "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

و أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس ،صبيحة اليوم، عن عقد قمة إفريقية مصغرة قريبا لبحث الخلافات العالقة بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على مجرى النيل الازرق.

ورغم الاجتماعات المتعددة الهادفة الى إيجاد تسوية للخلافات حول ملف سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلا أن الخلافات ما تزال تراوح مكانها. وتصر إثيوبيا على ملء خزان السد في مرحلة أولى في شهر يوليو الحالب ، بنحو 5 مليارات متر مكعب دون "الاكتراث" لاعتراضات المصرية والسودانية.

وتقول القاهرة، إن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية التي تقدر 55 مليار ونصف المليار متر مكعب، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والآثار البيئية المترتبة عليه والأضرار على دولتي المصب.

أما الخرطوم فتخشى من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في الاتفاق المنشود.