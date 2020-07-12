مالي: رئيس الوزراء يتعهد بتشكيل حكومة انفتاح

باماكو - تعهد السبت رئيس وزراء مالي، بوبو سيسي، بتشكيل حكومة انفتاح "سريعا جدا" و ذلك غداة مظاهرات عنيفة في العاصمة باماكو خلفت اربعة قتلى و عدد من الجرحى حسب حصيلة جديدة.

و أكد سيسي خلال زيارة لأحد المستشفيات، مقتل 4 متظاهرين وإصابة 74 شخصا بجروح، اثر الاحتجاجات التي أضرمت فيها مجموعات من المتظاهرين الحرائق، ونهبت محطات الوقود واشتبكت مع قوات الأمن.

ووعد سيسي بتشكيل حكومة انفتاح "سريعا جدا"، قائلا إن "الرئيس وأنا نبقى منفتحين للحوار.. سريعا جدا، سأشكل حكومة مع نية إبداء انفتاح لمواجهة التحديات الراهنة".

وكان معارضون للحكومة قد قاموا بوضع متاريس في الشوارع بعد تقارير أفادت بالقبض على عدد من قادة المعارضة، وسيطروا مساء الجمعة بصورة مؤقتة على مبان حكومية وألحقوا بها بعض الأضرار.

وكانت حصيلة سابقة لمصدر استشفائي تحدثت عن سقوط قتيل و20 جريحا.

وجاءت الاحتجاجات بعد أن رفض تحالف المعارضة تنازلات قدمها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر بدأت في مارس عقب إجراء انتخابات تشريعية متنازع على نتيجتها.

وكان بوبو سيسي قد عيين على ٍاس الحكومة منذ 2019 و قد تم اعادة تعيينه في هذا المنصب من طرف الرئيس كيتا يوم 141 يونيو بعد عدة اسابيع من الانتخابات التشريعية لمارس-ابريل .

وكان كيتا الذي أعيد انتخابه في عام 2018، قال في خطاب متلفز يوم الأربعاء الماضي، إنه منفتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجديد أعضاء المحكمة العليا في مالي.