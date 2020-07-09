غوتيريس يعول على أن يلتزم مجلس الأمن بالتوصل إلى حل للنزاع بالصحراء الغربية

نيويورك (الامم المتحدة) - أفادت مسؤولة أممية بارزة أن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، يعول على أن يلتزم المجلس التزاما موحدا بالتوصل إلى حل للنزاع بالصحراء الغربية.

وأكدت الأمينة العامة المساعدة لعمليات حفظ السلام بينتو كيتا، - حسب وثقة رسمية صادرة عن مجلس الامن - انه من الممكن التوصل إلى حل لنزاع الصحراء الغربية، وشجعت طرفا النزاع المغرب وجبهة البوليساريو - وفق ما ذكرت وسائل إعلام صحراوية - على إجراء "اتصالات منتظمة" مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وذلك بمجرد تعيين مبعوث جديد للامم المتحدة إلى الصحراء الغربية.

وكانت جبهة البوليساريو قد طالبت أول أمس الثلاثاء بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان وشددت على عدم استثناء البعثة من ذلك.

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هذا ما تضمنه بيان للجبهة بمناسبة النقاش الذي دار على مستوى مجلس الأمن حول عمليات السلام و حقوق الانسان حيث نددت لكون المينورسو و" بعد مرور 29 سنة على تواجدها وهي التي تأسست سنة 1991 للسهر على تنظيم الاستفتاء ، فشلت في عهدتها السابقة و في مهمتها لمراقبة حقوق المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة".