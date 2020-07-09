السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

الجزائر - حذر وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، يوم الأربعاء، من "خطورة تدهور الوضع في ليبيا و تداعياته على أمن المنطقة"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

ودعا السيد بوقدوم في الاجتماع الافتراضي الذي عقده مجلس الأمن بنيويورك، حول الأزمة الليبية والذي حضرته كذلك الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا في جانفي 2020 "جميع الأطراف الإقليمية و الدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للازمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها"، يضيف البيان.

كما أكد السيد بوقدوم، في هذا السياق، "على المقاربة الجزائرية التي تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على حقن الدماء وحث الأشقاء في ليبيا على انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للازمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك مع المراعاة التامة والاحترام الكامل للإرادة السيدة للشعب الليبي".

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وجاءت مشاركة السيد بوقدوم في هذا الاجتماع بدعوة من وزير الخارجية الألماني السيد هايكو ماس، حسب نفس المصدر.