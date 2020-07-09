Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 12:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات
السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

الجزائر - حذر وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، يوم الأربعاء، من "خطورة تدهور الوضع في ليبيا و تداعياته على أمن المنطقة"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

ودعا السيد بوقدوم في الاجتماع الافتراضي الذي عقده مجلس الأمن بنيويورك، حول الأزمة الليبية والذي حضرته كذلك الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا في جانفي 2020 "جميع الأطراف الإقليمية و الدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للازمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها"، يضيف البيان.

كما أكد السيد بوقدوم، في هذا السياق، "على المقاربة الجزائرية التي تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على حقن الدماء وحث الأشقاء في ليبيا على انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للازمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك مع المراعاة التامة والاحترام الكامل للإرادة السيدة للشعب الليبي".

إقرأ أيضا: لتدخلات الأجنبية في ليبيا "وصلت إلى مستويات غير مسبوقة"

وجاءت مشاركة السيد بوقدوم في هذا الاجتماع بدعوة من وزير الخارجية الألماني السيد هايكو ماس، حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 12:29
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 12:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.09

بلحيمر يهنأ الشركة الناشئة "ليغال دوكترين" لإطلاق منصتها الموجه للبلدان الإفريقية

20.07.09

سد النهضة: المفاوضات تدخل يومها السابع وسط استمرار تباين المواقف

20.07.09

السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

20.07.09

ليبيا: بوقدوم يدعو إلى حل "عملياتي و مناسب"

20.07.09

اليوم الأول من الحجر الجزئي ب 18 بلدية بسطيف: التزام بالقواعد وتوقف تام للحركة

20.07.09

سطيف/كوفيد-19: وفاة ممرضة بمؤسسة الصحة الجوارية بعين الكبيرة متأثرة بفيروس كورونا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.06

رحيل الملحن الإيطالي إنيو موريكوني مؤلف موسيقى فيلم "معركة الجزائر"

20.07.06

كرة القدم/الجزائر(كورونا) - مولودية الجزائر: حان الوقت لاتخاذ قرار بخصوص بقية الموسم

20.07.06

الجزائر العاصمة: حريق يلتهم حافلة لنقل المسافرين بالسحاولة دون تسجيل ضحايا

20.07.06

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع

20.07.07

منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة "هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19"