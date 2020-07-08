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التدخلات الأجنبية في ليبيا "وصلت إلى مستويات غير مسبوقة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 18:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
التدخلات الأجنبية في ليبيا &quot;وصلت إلى مستويات غير مسبوقة&quot;

نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت الى مستويات "غير مسبوقة" وهناك انتهاك لحظر السلاح في هذا البلد.

وقال غوتيريس خلال جلسة مجلس الأمن حول التطورات في ليبيا يوم الأربعاء أن التصعيد والتوتر في ليبيا يعرقل جهود الحل السياسي مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهودا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في البلاد.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي بالعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي, قائلا "مناقشتنا الحالية تركز على ضرورة رحيل المسلحين من الأراضي الليبية".

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وشدد غوتيريس على ضرورة وقف التصعيد في ليبيا واللجوء إلى الحوار موضحا أن جائحة كورونا تعد مصدر قلق كبير داخل ليبيا.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 19:08
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التدخلات الأجنبية في ليبيا "وصلت إلى مستويات غير مسبوقة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 18:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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