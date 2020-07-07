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بكين تؤكد انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون العربي-الصيني بنجاح

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 11:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات
بكين تؤكد انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون العربي-الصيني بنجاح

بكين - أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء أن الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون العربي-الصيني عقد بنجاح، وهو ما يدفع مجتمع المصير المشترك بين الصين والدول العربية قدما وبشكل عميق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ،تشاو لي جيان - في تصريح خلال مؤتمر صحفي - إن الاجتماع الذي عقد أمس عبر تقنية الفيديو شهد "رسالة مهمة" للرئيس الصيني وكلمات وملاحظات مهمة لعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ووزراء خارجية وممثلي 21 دولة عربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وأضاف أن انعقاد الاجتماع، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعتبر "انجازا في حد ذاته"، مشيرا إلى أنه بجهود مشتركة من الجانبين تم عقد الاجتماع "ما يجسد العزم الثابت للانتصار على الوباء بصورة مشتركة وتعميق الشراكة الاستراتيجية ودفعها قدما".

وتابع جيان أن الجانبين أصدرا خلال الاجتماع ثلاث وثائق مهمة، وهي، البيان المشترك للتضامن في مكافحة وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد بين الصين والدول العربية، و"إعلان عمان"، والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني-العربي للفترة بين عامي 2020 و2022.

واستعرض جيان أبرز ما ورد في الوثائق الثلاث، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الصين والدول العربية اتفقوا خلال الاجتماع على "الاشتراك في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وتعميق التعاون في مختلف المجالات، وانتهاز الفرص الجديدة في إطار بناء مجتمع المستقبل المشترك للصين والدول العربية".

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بكين تؤكد انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون العربي-الصيني بنجاح
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 11:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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