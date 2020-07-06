اجتماع وزراء خارجية مبادرة السلام العربية يوم الثلاثاء لبحث القضية الفلسطينية

عمان - أعلن الأردن عقد اجتماع للدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية, يوم الثلاثاء, لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينيةوذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية, في بيان اليوم الاثنين, أن الاجتماع- الذي سينظم عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة من الأردن-, سيبحث التحركات والجهود المبذولة لدعم الفلسطينيين , وتجاوز التحديات التي تواجهه العملية السلمية, وفقا لما أوردته وكالة الانباء الاردنية (بترا).

كما يتطرق الاجتماع, يضيف البيان, لإعادة إطلاق مفاوضات "جادة" و"فاعلة" لتحقيق السلام العادل والشامل على أسس حل الدولتين , ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

و سيعرف الاجتماع حسب البيان, مشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية (الأردن والمملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ودولة فلسطين), إضافة إلى وزراء خارجية تونس- العضو العربي في مجلس الأمن-,وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, ودولة الكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن, والأمين العام لجامعة الدول العربية.