Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اجتماع وزراء خارجية مبادرة السلام العربية يوم الثلاثاء لبحث القضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 19:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
اجتماع وزراء خارجية مبادرة السلام العربية يوم الثلاثاء لبحث القضية الفلسطينية

عمان - أعلن الأردن عقد اجتماع للدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية, يوم الثلاثاء, لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينيةوذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية, في بيان اليوم الاثنين, أن الاجتماع- الذي سينظم عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة من الأردن-, سيبحث التحركات والجهود المبذولة لدعم الفلسطينيين , وتجاوز التحديات التي تواجهه العملية السلمية, وفقا لما أوردته وكالة الانباء الاردنية (بترا).

كما يتطرق الاجتماع, يضيف البيان, لإعادة إطلاق مفاوضات "جادة" و"فاعلة" لتحقيق السلام العادل والشامل على أسس حل الدولتين , ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

و سيعرف الاجتماع حسب البيان, مشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية (الأردن والمملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ودولة فلسطين), إضافة إلى وزراء خارجية تونس- العضو العربي في مجلس الأمن-,وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, ودولة الكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن, والأمين العام لجامعة الدول العربية.

كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع وزراء خارجية مبادرة السلام العربية يوم الثلاثاء لبحث القضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 19:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.06

تسمية هياكل تابعة لوزارة الدفاع الوطني ببرج باجي مختار باسم الشهيد دين أمحمد والمجاهد…

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.06

آيت علي إبراهيم يؤكد على إعادة بعث مركب سيدار الحجار وفق منطق "الصناعة التصنيعية"

20.07.06

كرة القدم/الجزائر(كورونا) - مولودية الجزائر: حان الوقت لاتخاذ قرار بخصوص بقية الموسم

20.07.06

اجتماع وزراء خارجية مبادرة السلام العربية يوم الثلاثاء لبحث القضية الفلسطينية

20.07.06

الجزائر العاصمة: حريق يلتهم حافلة لنقل المسافرين بالسحاولة دون تسجيل ضحايا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.02

كرونولوجيا ملف استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بفرنسا

20.07.04

الاتحاد الأوروبي لا يعترف بمغربية الصحراء الغربية ويجدد التأكيد على دعمه للمسار الأممي

20.07.01

الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال: اللواء مادي يدعو إلى التمسك بالعهد لتحقيق آمال الشهداء

20.07.03

الشريف بوبغلة والشيخ بوزيان : رمزان للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.06.30

غابات تيبازة: ظهور جديد للضبع المخطط بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات