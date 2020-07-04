تعيين كريستينا دوارتي من الرأس الأخضر مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لأفريقيا

وذكر بيان المتحدث باسم الأمين العام أن السيدة دوارتي ستخلف في هذا المنصب بيانس جاواناس من ناميبيا.
وأشار إلى أن دوارتي راكمت أزيد من 34 عاما من الخبرة القيادية و التدبير الاستراتيجي في تطوير السياسات العمومية وكذا في القطاع الخاص ، فضلا عن إلمامها العميق بالتعاون الدولي والإقليمي والتحديات التي تواجه الدول الافريقية.وتعد دوارتي عضوا في لجنة خبراء الإدارة العامة التابعة للأمم المتحدة والمجلس الاستشاري الرفيع المستوى للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية للرئيس بول كاغامي بشأن الإصلاحات في الاتحاد الأفريقي ، ومجلس التحالف من أجل الثورة الخضراء في أفريقيا ومجلس إدارة معهد القيادة الأفريقية للتنمية المستدامة.
وشغلت كريستينا دوارتي منصب وزيرة المالية والتخطيط والإدارة العامة في جمهورية الرأس الأخضر في الفترة مابين 2006 و 2016.