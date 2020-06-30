Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إنهاء الاستعمار عن الصحراء الغربية "أفضل مساهمة لتحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل "

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 15:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات
إنهاء الاستعمار عن الصحراء الغربية &quot;أفضل مساهمة لتحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل &quot;

مدريد - خاطبت جبهة البوليساريو مجددا الحكومة الاسبانية بشأن مسؤوليتها السياسية والقانونية تجاه قضية الصحراء الغربية، وأكدت أن "أفضل مساهمة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وإزالة مصادر التوتر في القارة الأفريقية تبدأ بإستكمال عملية إنهاء الاستعمار غير المكتملة في الصحراء الغربية".

وأشارت ممثلية جبهة البوليساريو باسبانيا، في بيان لها - عشية زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى موريتانيا للمشاركة في قمة مجموعة الساحل الخمس - إلى أن "الدولة الصحراوية حرة ومستقلة"، و "أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ستكون بمثابة ضمان للاستقرار والتعاون الاقتصادي، وستعمل دون شك وبشكل كبير في الحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا وستكون سدا لصد كل تلك الظواهر التي تواجهها إسبانيا حاليا بسبب غياب سياسة حقيقية وفعالة لحسن الجوار المتبادل".

إقرأ أيصا: جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي "لا يمكن أبداً أن يقبلا بأعمال الضم التي يقوم بها المغرب

وأوضح بيان الجبهة ، الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وص)، أن استكمال بسط سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل أراضيها سيكون هو الحل الجدير بإنهاء المعاناة الطويلة وتحقيق العدالة، وفقا للشرعية الدولية ولمطالب المجتمع الإسباني الملتزم بدعم القضية العادلة للشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

وأعاد البيان التذكير بان إسبانيا "لا تزال السلطة القائمة بإدارة الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم الـ17 التي لم تتمع شعوبها بعد بحقها في تقرير المصير، في إنتظار إستكمال عملية إنهاء الاستعمار التي تشرف عليها المنظمة".

وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم قمة لرؤساء دول مجموعة الساحل الخمس "موريتانيا- مالي- النيجر- تشاد- بوركينافاسو" ، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والتنمية في المنطقة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 15:45
كلـمات مفتـاحيــة :
إنهاء الاستعمار عن الصحراء الغربية "أفضل مساهمة لتحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل "
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 15:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.30

تدشين سبعة مقرات شرطة بولاية باتنة

20.06.30

الجزائر العاصمة: الانطلاق قريبا في ترميم 36 بناية بشارع طرابلس بحسين داي

20.06.30

إنهاء الاستعمار عن الصحراء الغربية "أفضل مساهمة لتحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل "

20.06.30

تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الوطني للآداب والفنون بالجزائر

20.06.30

ولاية الجزائر: تسجيل تواجد بعوض النمر على مستوى 24 بلدية بالعاصمة

20.06.30

حماية مدنية: 65 رتلا متنقلا و505 وحدة تدخل لإخماد حرائق الغابات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم

20.06.29

تعليق سحب الأموال للأشخاص المعنويين لتسهيل سحب الأجور والمعاشات للمواطنين

20.06.29

''الملحمة الحمراء للمولودية'': كتاب يتبع خطوات النادي ذو 23 شهيدا

20.06.29

الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية تندوف

20.06.29

"لجدار"، اصدار جديد مخصص للتراث