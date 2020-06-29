Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انتخاب لبنان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ75

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 11:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

 

بيروت - أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني, أمس الاثنين, عن انتخاب لبنان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين.

ونقل الإعلام اللبناني عن بيان للمكتب الإعلامي جاء فيه أن انتخاب لبنان في هذه الدورة التاريخية التي تحتفل فيها الأمم المتحدة بذكرى تأسيسها الـ75, هو لفتة مهمة للبنان الذي لعب دورا تاريخيا في حضوره لمؤتمر سان فرانسيسكو ولكونه أحد خمس دول ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولبنان هو أحد نواب رئيس الجمعية, ويتم انتخاب رؤساء من كل المناطق الجغرافية في العالم, ولبنان انتخب مع خمسة نواب رؤساء يمثلون منطقة آسيا والباسيفيك.

ونائب الرئيس يحل مكان الرئيس في حال غيابه, وعندما يترأس يتمتع بصلاحيات الرئيس نفسها.

كلـمات مفتـاحيــة :
انتخاب لبنان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ75
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 11:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.30

تربية: تعميم اللوحة الإلكترونية تدريجيا في المدارس و الثانويات

20.06.30

رزيق يشدد على ضرورة إسناد مهمة المراقبة و قمع الغش ل75% من موظفي مديريات التجارة

20.06.30

السيد جراد يؤكد من تندوف على ضرورة التكفل بالجانب الجمالي للسكنات

20.06.30

مستغانم: وفاة المجاهد عبد القادر صهللو

20.06.30

انتخاب لبنان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ75

20.06.30

جراد يشرع في زيارة عمل و تفقد لولاية تندوف

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.06.29

تعليق سحب الأموال للأشخاص المعنويين لتسهيل سحب الأجور والمعاشات للمواطنين

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم

20.06.29

''الملحمة الحمراء للمولودية'': كتاب يتبع خطوات النادي ذو 23 شهيدا

20.06.29

الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية تندوف

20.06.29

استشهاد عسكريين بالمدية : الناطق الرسمي باسم الحكومة يعزي عائلتي الفقيدين