انتخاب لبنان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ75

ونقل الإعلام اللبناني عن بيان للمكتب الإعلامي جاء فيه أن انتخاب لبنان في هذه الدورة التاريخية التي تحتفل فيها الأمم المتحدة بذكرى تأسيسها الـ75, هو لفتة مهمة للبنان الذي لعب دورا تاريخيا في حضوره لمؤتمر سان فرانسيسكو ولكونه أحد خمس دول ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولبنان هو أحد نواب رئيس الجمعية, ويتم انتخاب رؤساء من كل المناطق الجغرافية في العالم, ولبنان انتخب مع خمسة نواب رؤساء يمثلون منطقة آسيا والباسيفيك.

ونائب الرئيس يحل مكان الرئيس في حال غيابه, وعندما يترأس يتمتع بصلاحيات الرئيس نفسها.