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مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة حفظ السلام في مالي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 09:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

نيويورك (الأمم المتحدة) - تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين قرارا بتمديد ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) لمدة عام إضافي حتى 30 يونيو عام 2021.

وينص القرار رقم 2531، الذي حظي على تأييد أعضاء مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بالإجماع، على أن تستمر (مينوسما)، في مهمتها بقوام يصل إلى 13289 من الأفراد العسكريين و1920 من أفراد الشرطة.

وأذن القرار لبعثة مينوسما باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها، مؤكدا أن الأولوية الاستراتيجية الأساسية للبعثة لا تزال هي دعم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015 في مالي.

وأكد أيضا أن الأولوية الاستراتيجية الثانية للبعثة هي تيسير تنفيذ استراتيجية تحقيق الاستقرار في وسط مالي من جانب الجهات الفاعلة، بهدف حماية المدنيين والحد من العنف بين القبائل وإعادة بسط سلطة ووجود الدولة وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في المنطقة.

وأنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة مينوسما في عام 2013 لدعم العملية السياسية في مالي والاضطلاع بعدد من المهام المتعلقة بالأمن.

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مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة حفظ السلام في مالي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 09:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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