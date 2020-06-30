مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة حفظ السلام في مالي

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو -

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم -

وزير الصحة يشدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا -

مذكرة تفاهم لتصدير 20.000 طن من حديد البناء إلى مالي والنيجر -

طاقة: تنصيب راشدي منادي على رأس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز -

الصيد البحري: منح الدعم للمشاريع سيكون مرتبطا ببرنامج الحكومة لتنمية الشعبة -

الصين - الولايات المتحدة: حرب نفوذ من أجل إعادة ترتيب النظام العالمي -

الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية تندوف -

رزيق يشدد على ضرورة إسناد مهمة المراقبة و قمع الغش ل75 % من موظفي مديريات التجارة -

''الملحمة الحمراء للمولودية'': كتاب يتبع خطوات النادي ذو 23 شهيدا -

رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد: لم يتم إلغاء كأس الجزائر بعد -

كورونا: 298 إصابة جديدة، 303 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

الأمن الوطني: أزيد 187 ألف مكالمة هاتفية منها الاخلال بتدابير الحجر الصحي -

جائحة كورونا: الدولة لن تدخر أي جهد لتوفير اللقاح في حالة إيجاده -

سكنات عدل: إمكانية دفع مستحقات إيجار الأشهر الثلاثة الأخيرة على مراحل حتى يونيو 2021 -

غاز: مجمع سوناطراك يستلم مؤقتا مشروع توات بأدرار -

استشهاد عسكريين بالمدية : الناطق الرسمي باسم الحكومة يعزي عائلتي الفقيدين -

مالية: برمجة الميزانيات الممتدة على ثلاث سنوات ستضفي شفافية اكبر -

مصنع الإطارات المطاطية بسطيف : الشروع في أول عملية تصدير نحو الولايات المتحدة الأمريكية -