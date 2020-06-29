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دعوة إلى التعجيل في تعيين خلفا لكوهلر لضمان تقرير مصير الشعب الصحراوي 

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 17:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات

بروكسل - دعت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين إلى التعجيل في تعيين مبعوث شخصي أممي جديد إلى الصحراء الغربية، خلفا لهورست كوهلر، لاستكمال عملية التسوية بما يسمح بالتوصل إلى حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، مناشدة الأمم المتحدة التعاون مع  جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي من أجل حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وفي أعقاب اجتماع لمستشاريها عقد أمس ببروكسل عن بعد - أكدت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، أنها تضم صوتها إلى الأصوات المتزايدة التي تطالب الأمم المتحدة بالتعجيل في تعيين مبعوث شخصي جديد "من أجل الحفاظ على الديناميكية، والزخم الذي خلقه المبعوث السابق الرئيس هورست كولر، لاستكمال عملية التسوية نحو حل يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال  ، وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية"، حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص).

ودعت الرابطة في ذا السياق، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "لتنفيذ برنامج التعاون وبناء القدرات مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو من أجل حماية حقوق الإنسان، و تعزيزها في الأجزاء التي يحتلها المغرب من الصحراء الغربية".

وحث المجتمعون المجتمع الدولي بالعمل على "الكشف عن مصير نحو 600 مواطن صحراوي وصحراوية مفقودين ، والإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين من الطلاب والصحفيين والمناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين اعتقلتهم المملكة المغربية- القوة المحتلة للصحراء الغربية".

كما دعت الرابطة أيضا، في قرار جاء في أعقاب أشغال الاجتماع، إلى "وقف حملات الاعتقال والمحاكمات الصورية التي تعتمد بشكل عام على الملفات الملفقة والموقعة تحت الترهيب والتعذيب ، والأساليب المستمرة والممنهجة للاحتلال المغربي التي يعتمدها كوسيلة للانتقام من كل الصحراويين الذين يطالبون بتطبيق مواثيق الأمم المتحدة والقرارات المتعلقة بالحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وعلى صعيد متصل، شدد القرار، على ضرورة احترام مبدأ السيادة الوارد في القرار 1803 (1962) والوقف الفوري لكل أشكال الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، من خلال الاتفاقيات غير القانونية المبرمة مع المغرب، باعتباره قوة محتلة للإقليم لا تملك حق السيادة القانونية ، وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة والأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبي لعامي 2016 و 2018.

وأوضحت وكالة الانباء الصحراوية أن حسن أميليد أعلي شارك في فعاليات الاجتماع  ، عن اتحاد الحقوقيين الصحراويين  ممثلا للجمهورية الصحراوية إلى جانب

51 دولة من مختلف القارات.

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دعوة إلى التعجيل في تعيين خلفا لكوهلر لضمان تقرير مصير الشعب الصحراوي 
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 17:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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