دعوة الشعب الصحراوي إلى "الوحدة الوطنية للتصدي لسياسات دولة الاحتلال المغربي"

الشهيد الحافظ - دعا المكتب الدائم للأمانة الوطنية بجبهة البوليساريو الشعب الصحراوي إلى "الوحدة الوطنية والالتفاف وراء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب للتصدي لسياسات دولة الاحتلال المغربي الرامية إلى تشتيت الصف الصحراوي ، حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني"، حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوي (واص) اليوم الاثنين.

وفي بيان عقب اجتماع عقد أمس برئاسة الرئيس الصحراوي، الأمين العام للجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أكد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ، "أن دولة الإحتلال المغربية، تستعين بأخبث الأساليب من أجل النيل من وحدة الشعب الصحراوي ، والتي لن تنال أبداً من عزيمة وإصرار الشعب الصحراوي الذي سيواصل معركته البطولية في كنف الوحدة الوطنية بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني".

وأهاب البيان، بجماهير الشعب الصحراوي "في كل مواقع تواجدها للتصدي لسياسات العدو التي يرمي من خلالها إلى تشتيت صف، ووحدة الصحراويين"،

وأعرب الرئيس غالي عن "شديد استنكاره لسياسات دولة الإحتلال المغربي التي أدت إلى تفشي وباء كورونا بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية بشكل مفاجئ مريب ومتسارع ، لاسيما جراء السماح للمغاربة المصابين بالدخول إليها" ، مطالباً المواطنين الصحراويين هناك بالتقيد بإجراءات النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي لتفادي العدوى، حسب البيان.

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وفيما يتعلق بوضعية الأسرى السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، لفت الرئيس غالي انتباه بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)، ومن خلالها الأمم المتحدة، إلى المخاطر التي تهدد حياة المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة، خاصة الأسرى القابعين بسجون الاحتلال المغربي، مندداً بالممارسات القمعية المرتكبة في حقهم. وطالب غالي بضرورة إطلاق سراحهم و تمتيعهم بحقوقهم الأساسية، والتي تضمنها لهم كافة المواثيق الدولية.

وكان الرئيس الصحراوي، شدد خلال الاجتماع، على ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا من أجل ضمان استمرار خلو مخيمات اللاجئين والمناطق المحررة من الصحراء الغربية من تسجيل أي حالة ، حسب (واص).

وثمن الرئيس غالي، مستوى التزام المواطنين الصحراويين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ما أدى إلى خلو مخيمات اللاجئين والمناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية من أي إصابة.

وعلى صعيد متصل، ذكر غالي بضرورة الالتزام بإيجاد صيغ تنفيذ قرارات المؤتمر الخامس عشر للجبهة- مؤتمر الشهيد البخاري أحمد ، مشيرا إلى أن المكتب الدائم "سيعمل على تدارس التأخر الحاصل في عدد من البرامج بسبب جائحة كورونا، و كيفية استدراك هذا التأخر، وضمان خدمات نوعية للمواطن".