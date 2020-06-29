الرئيس غالي يشدد على ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا

و ثمن الرئيس غالي, خلال ترأسه أمس اجتماعا للمكتب الدائم للأمانة الوطنية, مستوى التزام المواطنين الصحراويين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا, ما أدى الى خلو مخيمات اللاجئين و المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية من أي إصابة.
وعلى صعيد متصل, تطرق الرئيس الصحراوي, الامين العام لجبهة البوليساريو, الى الظروف التي يعقد فيها المكتب الدائم للأمانة الوطنية اجتماعه والتي يطبعها - كما قال - انتشار جائحة كورونا عبر العالم, مذكّرا ب"الحاجة الملحة لأخذ جانب الحيطة والحذر".
كما ذكر بضرورة الالتزام بإيجاد صيغ تنفيذ قرارات المؤتمر الخامس عشر للجبهة- مؤتمر الشهيد البخاري أحمد, مشيراً إلى أن المكتب الدائم "سيعمل على تدارس التأخر الحاصل في عدد من البرامج بسبب جائحة كورونا, و كيفية استدراك هذا التأخر, وضمان خدمات نوعية للمواطن".
و بالمناسبة, استعرضت وزيرة الصحة العمومية الصحراوية تقريرا مفصلا حول الوضعية الصحية العامة, وخصوصاً الجهود التي تبذلها الوزارة بشكل عام, واللجنة الوطنية للوقاية من داء كورونا بشكل خاص, حيث توقفت الوزيرة عند الخلاصات الرئيسية لدى الأطباء والخبراء في هذا المجال, والتي تشدد على ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات الصحية.