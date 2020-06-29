الرئيس غالي يشدد على ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا

الشهيد الحافظ - شدد الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, على ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا من أجل ضمان استمرار خلو مخيمات اللاجئين و المناطق المحررة من الصحراء الغربية من تسجيل أي حالة, حسبما نقلته وكالة الانباء الصحراوية يوم الاثنين.

و ثمن الرئيس غالي, خلال ترأسه أمس اجتماعا للمكتب الدائم للأمانة الوطنية, مستوى التزام المواطنين الصحراويين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا, ما أدى الى خلو مخيمات اللاجئين و المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية من أي إصابة.

وعلى صعيد متصل, تطرق الرئيس الصحراوي, الامين العام لجبهة البوليساريو, الى الظروف التي يعقد فيها المكتب الدائم للأمانة الوطنية اجتماعه والتي يطبعها - كما قال - انتشار جائحة كورونا عبر العالم, مذكّرا ب"الحاجة الملحة لأخذ جانب الحيطة والحذر".

كما ذكر بضرورة الالتزام بإيجاد صيغ تنفيذ قرارات المؤتمر الخامس عشر للجبهة- مؤتمر الشهيد البخاري أحمد, مشيراً إلى أن المكتب الدائم "سيعمل على تدارس التأخر الحاصل في عدد من البرامج بسبب جائحة كورونا, و كيفية استدراك هذا التأخر, وضمان خدمات نوعية للمواطن".