Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ارهاب: واشنطن تعتبر أن المجموعات الارهابية غير قادرة على النشاط في الجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2020 14:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
ارهاب: واشنطن تعتبر أن المجموعات الارهابية غير قادرة على النشاط في الجزائر

واشنطن - أفاد تقرير جديد لكتابة الدولة الأمريكية نشر أمس الأربعاء في واشنطن أن المجموعات الارهابية في المنطقة غير قادرة على النشاط في الجزائر بفضل الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن والتي أفضت إلى تحييد قدراتها.

وأشارت كتابة الدولة في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم أن "الجزائر واصلت مجهوداتها الحثيثة للوقاية من النشاطات الارهابية داخل حدودها".

وأبرزت أن التنظيمات الارهابية التي تواصل النشاط في المنطقة لم تقم بهجمات على الجزائر منذ 2019.

مستشهدة بالملاحظات التي سجلها محللون مختصون في الأمن, أكدت كتابة الدولة أن "الوتيرة المنتظمة لعمليات التمشيط (التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي) قلص بشكل معتبر من قدرات المجموعات الارهابية على النشاط في الجزائر".

وأكثر من ذلك, اعتبرت أن الجزائر تظل "بيئة عملياتية وعرة" على المجموعات المتطرفة المسلحة في المنطقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
ارهاب: واشنطن تعتبر أن المجموعات الارهابية غير قادرة على النشاط في الجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2020 14:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.26

وفاة عضو مجلس الأمة المجاهد حمود شايد

20.06.26

المجاهد عزايز أحمد في ذمة الله

20.06.26

كرة القدم/الجزائر: ''من الجانب الصحي, استئناف البطولة الوطنية غير ممكن''

20.06.26

تلمسان: مساعي للمحافظة على المساجد التاريخية

20.06.26

وهران: مساجد عتيقة ارتبطت بالماضي المجيد للمدينة تنتظر الترميم

20.06.26

الرئيس غالي يطالب الأمين العام الأممي "بالتدخل العاجل" لإنهاء معاناة الأسرى الصحراويين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.24

الصحراء الغربية: الهلال الأحمر الصحراوي يناشد الدول المانحة الاسراع في الاستجابة للاجئين

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.24

اللواء شنقريحة يستقبل من طرف نائب وزير الدفاع الروسي

20.06.23

رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود