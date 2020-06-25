جمعية صحراوية تندد بتعمد الاحتلال نشر فيروس كورونا في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

و أكدت الجمعية, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية يوم الخميس, أن هذا الإجراء يدل على استهتار وعدم اكتراث سلطات الاحتلال المغربي بسلامة وصحة الإنسان الصحراوي, مطالبة بتدخل دولي لحماية الصحراويين من الوباء وإيجاد الوسائل والحلول للحد من انتشار هذا الوباء الخطير بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.
ودعت الجمعية الى فتح تحقيق للوقوف على الوضعية الحقيقية لانتشار وتفشي هذا الوباء بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في ظل الحصار والتعتيم الإعلامي المضروب على المنطقة منذ سنوات, مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الصحراوي في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم مع انتشار وتفشي فيروس كوفيد-19.
من جهة أخرى, ناشدت الجمعية المنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة من أجل الحد من نهب السلطات المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها, و تمكين الشعب الصحراوي من بسط سيادته على ثرواته وممارسته لحقه في تقرير المصير والاستقلال.