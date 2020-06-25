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جمعية صحراوية تندد بتعمد الاحتلال نشر فيروس كورونا في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 18:53     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرات

العيون المحتلة - نددت جمعية مراقبة وحماية البيئة بالصحراء الغربية ب"تعمد سلطات الاحتلال المغربي جلب مجموعات وأفواج من البحارة المستوطنين المغاربة أثناء حالة الطوارئ الصحية من مناطق موبوءة من داخل المغرب الى المدن الصحراوية المحتلة" متسببة في نقل العدوى الى الجزء المحتل من الصحراء الغربية ونشرها.

و أكدت الجمعية, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية يوم الخميس, أن هذا الإجراء يدل على استهتار وعدم اكتراث سلطات الاحتلال المغربي بسلامة وصحة الإنسان الصحراوي, مطالبة بتدخل دولي لحماية الصحراويين من الوباء وإيجاد الوسائل والحلول للحد من انتشار هذا الوباء الخطير بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.

ودعت الجمعية الى فتح تحقيق للوقوف على الوضعية الحقيقية لانتشار وتفشي هذا الوباء بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في ظل الحصار والتعتيم الإعلامي المضروب على المنطقة منذ سنوات, مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الصحراوي في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم مع انتشار وتفشي فيروس كوفيد-19.

من جهة أخرى, ناشدت الجمعية المنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة من أجل الحد من نهب السلطات المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها, و تمكين الشعب الصحراوي من بسط سيادته على ثرواته وممارسته لحقه في تقرير المصير والاستقلال.

كلـمات مفتـاحيــة :
جمعية صحراوية تندد بتعمد الاحتلال نشر فيروس كورونا في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 18:53     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرة   شارك

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