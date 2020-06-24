الشعب الصحراوي ماض في نضاله حتى الإستقلال (البوليساريو)

اللواء شنقريحة يستقبل من طرف نائب وزير الدفاع الروسي -

محمد عرقاب يستلم مهامه على رأس وزارة المناجم -

رئيس الجمهورية يستقبل السفير الاثيوبي بالجزائر -

سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج -

''استخدام تأخير تعيين مبعوث أممي للضغط واختبار صبر الشعب الصحراوي لعبة بالغة الخطورة'' -

قضية علي حداد: التماس 15 سنة سجنا في حق اويحيى و سلال و 18 سنة في حق علي حداد -

بشار/كوفيد-19: أزيد من 270 فنانا يستفيدون من مساعدات مالية -

وهران: أنا جزائري عرض مسرحي جديد لمحمد ميهوبي -

الساحل/أمن: نشر القوة الأفريقية في المنطقة قبل نهاية 2020 -

ورقلة/كوفيد-19: تكريم عدد من مستخدمي الصحة نظير جهودهم في مكافحة الجائحة -

كورونا: 171 إصابة جديدة, 118 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

سليمة سواكري تتسلم مهامها ككاتبة دولة مكلفة برياضة النخبة خلفا لنور الدين مرسلي -

مكافحة المخدرات: أغلب القضايا تعالجها مصالح الأمن بفضل مساهمة المواطن في التبليغ -

البروفيسور بلحيمر: التغطية الإعلامية لجنازة الأستاذ العيفة أويحيى لا تشرف مهنة الصحافة -

قضية علي حداد: استئناف وقائع اليوم الثالث من المحاكمة بالاستماع لعدد من المتهمين والشهود -

جثمان المجاهد العقيد المتقاعد حسين سنوسي يوارى التراب بمقبرة العالية -

باتنة: انتاج صناعي لجهاز قياس حرارة الانسان عن بعد من اختراع طلبة -

اجتماع مجموعة ال 22: محطة فاصلة و مصيرية في كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي -

عطار يستلم مهامه كوزير للطاقة -